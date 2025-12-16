36 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Tối 15/12, bán kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau vòng sơ khảo ở nhiều tỉnh thành, ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 44 ứng viên để tranh tài trong đêm thi quan trọng này. Trước đó, dàn thí sinh đã có mặt tại Đà Nẵng để tham gia các hoạt động cộng đồng, tích cực trau dồi các kỹ năng trình diễn, thuyết trình với sự hỗ trợ của các chuyên gia.

Ban giám khảo tại thảm đỏ.

Bà Thu Trang, chủ tịch cuộc thi.

Bán kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam thu hút đông đảo khán giả đến ủng hộ, tạo nên không khí sôi động tại Nhà hát Trưng Vương. Đảm nhận vai trò giám khảo trong đêm tranh tài này có nhà báo Ngô Bá Lục, bà Thu Trang (trưởng BTC), NSƯT Bùi Như Lai, diễn viên Hứa Vĩ Văn, hoa hậu Võ Lê Quế Anh...

Phát biểu tại sự kiện, bà Trương Thị Thu Trang - trưởng ban tổ chức chia sẻ: "Các thí sinh đã có mặt tại Đà Nẵng 2 tuần để trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt. Chúng tôi cảm nhận tình yêu thương, sự thân thiện, mến khách ở thành phố này. Hy vọng rằng đây không chỉ là sân chơi để tôn vinh vẻ đẹp sinh viên không chỉ xinh đẹp mà còn bản lĩnh, trí tuệ. Hy vọng rằng sinh viên Việt Nam cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Top 44 thí sinh trong tà áo dài.

Các thí sinh khỏe khoắn trong trang phục thể thao.

Mở đầu chương trình, top 44 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam xuất hiện trong trang phục áo dài, lấy cảm hứng từ những chất vải thổ cẩm là đại diện cho sự kết nối của các dân tộc anh em. Trên nền nhạc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do Quân A.P trình diễn, dàn người đẹp ghi điểm bởi những động tác uyển chuyển cùng sự tự tin khi sải bước trên sân khấu.

Ngay sau đó, các thí sinh tiếp tục bước vào vòng thi trang phục thể thao. Diện những thiết kế khỏe khoắn, các cô gái không chỉ khoe vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung mà còn truyền tải thông điệp về sự rèn luyện thể thao, bồi dưỡng tinh thần.

Đây cũng là dịp top 44 được giới thiệu tên, trường theo học trước khán giả. Trong đó, nhiều ứng viên gây chú ý khi đang theo học ở những ngôi trường top đầu như Trường đại học Luật TP.HCM, Trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội… Top 44 tiếp tục trở lại sân khấu, ghi điểm bởi sự duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Ngoài phần trình diễn của các thí sinh, sự xuất hiện của dàn sao Việt như ca sĩ Ngô Thái Ngân, Anh Quân Idol… cũng khiến cho không khí của chương trình trở nên sôi động hơn.

Đêm chung kết diễn ra vào ngày 28/12.

Sau 3 vòng tranh tài, ban tổ chức chính thức công bố 36 ứng viên bước tiếp vào chung kết. "Đây là mùa đầu tiên nên chúng tôi tham vọng tìm cô hoa hậu hội tụ các yếu tố như nhan sắc, trí tuệ, kỹ năng và truyền cảm hứng. Để làm được điều đó, các bạn phải có sự hiểu biết xã hội, có tinh thần khởi nghiệp, trái tim nhân ái và lan tỏa giá trị yêu chuộng hòa bình không chỉ trong nước và trên thế giới. Các bạn phải nói lên tiếng nói của mình, phản đối nạn bạo lực trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Chúng tôi kỳ vọng và tự tin vào việc mời các chuyên gia để bồi dưỡng cho các bạn về kỹ năng để tìm ra một Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam xứng đáng", nhà báo Ngô Bá Lục - trưởng ban giám khảo chia sẻ.

Sau đêm thi bán kết, 36 cô gái xuất sắc nhất sẽ tiếp tục với lịch trình hoạt động, tập luyện để chuẩn bị cho đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 28.12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng).