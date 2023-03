36 năm nghiên cứu, triệu phú tự thân tiết lộ: Còn tin vào 6 triết lý này bảo sao bạn mãi nghèo, 1 điểm ai cũng tưởng là chân lý nhưng sự thật lại trái ngược

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Steve Siebold là một chuyên gia tài chính, và là tác giả của cuốn sách "How Rich People Think" và "How Money Works". Ông từng tư vấn tài chính cho nhiều công ty lớn như Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, TransAmerica và Yamanouch.

Cụm từ "Người giàu càng giàu hơn" đã quen thuộc với nhiều người. Vậy đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy chưa?

Để tìm lời giải cho câu trả lời này tôi đã dành 36 năm để nghiên cứu và phỏng vấn hơn 13.000 triệu phú và những người thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội. Tôi phát hiện ra rằng người siêu giàu có một tập hợp niềm tin, triết lý và chiến lược khác với phần còn lại của xã hội. Không nằm ở cách thức kiếm tiền, bí quyết làm giàu của họ nằm ở trình độ tư duy. Nói cách khác, muốn trở thành người giàu, bạn phải suy nghĩ như một người giàu.

Nhờ có cuộc khảo sát này, tôi phát hiện ra họ chẳng tin vào 6 kiểu tư duy mà chúng ta vẫn thường nghĩ là đúng.

1. "Làm việc chăm chỉ, ngay cả khi đó là công việc bạn ghét"

Nhiều người thường tin rằng cách làm giàu hiệu quả nhất là làm công việc mà họ cho là "có thể chấp nhận được" và gắn bó với nó trong nhiều năm liền. Họ coi đây là chân lý không thể chối cãi.

Nhưng những người giàu lại tin rằng họ cần tìm được công việc yêu thích để đạt được mục tiêu. Khi đó họ sẽ có cơ hội đầu tư toàn bộ tâm huyết và trái tim của mình vào đó. Tất yếu, họ sẽ trở thành một trong những giỏi nhất ở lĩnh vực đó và được trả bằng mức lương hiếm có.

2. "Bạn không thể làm giàu nếu không được học hành bài bản"

Các cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu tin rằng đầu tư vào giáo dục sẽ quyết định đến sự giàu có của bạn. Nếu bí quyết làm giàu là đạt điểm xuất sắc điều đó có nghĩa mọi sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên đều trở thành triệu phú sao.

Phần đông người giàu đều thừa nhận rằng thành công về tài chính không liên quan nhiều đến khả năng học thuộc của bạn. Thay vào đó, họ tin rằng việc học được các kiến thức về cách đầu tư hoặc kết nối với những người giàu sẽ có tác động mạnh mẽ đến tài sản của bạn.

Trên thực tế, một số tỷ phú hàng đầu thế giới không có cơ hội được học hành bài bản nhưng họ vẫn có được khối tài sản khổng lồ. Như Giám đốc điều hành của Dell Technologies, Michael Dell có tài sản ước tính khoảng 32 tỷ USD, đã bỏ dở việc học ĐH Texas ở Austin ngay ở năm đầu.

Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple từng nói rằng việc bỏ học ĐH là "một trong những quyết định tốt nhất" mà ông từng đưa ra.

Tất nhiên vẫn có nhiều người thành công nhờ có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. Song bằng cấp không phải là yếu tố tiên quyết để một người có trở nên giàu có hay không.

3. "Làm giàu là nhờ may mắn"

Người bình thường tin rằng giàu có là đặc quyền chỉ dành cho một số ít người may mắn. Trong khi đó, người giàu lại thừa nhận rằng ai cũng có quyền được giàu nếu tạo được ra giá trị cho người khác.

Vì thế, thay vì tập trung vào việc tiết kiệm từ các hoá đơn hàng tháng, hãy nghĩ ra những ý tưởng mới có thể khắc phục những vấn đề phổ biến. Giải pháp của bạn sẽ đổi lấy một giá trị vật chất để xây dựng nên khối tài sản của bạn.

4. "Càng giàu càng khiến con người trở nên tồi tệ hơn"

Trái ngược với niềm tin phổ biến, tiền là một mục đích tốt đẹp. Dựa trên các cuộc phỏng vấn của tôi, phần lớn mọi người cho rằng thành công và tiền bạc biến con người ta thành những kẻ tham lam và vô tâm.

Nhưng những người giàu có biết rằng bất kỳ những gì đang sở hữu đều bộc lộ con người thật của họ. Ví dụ nếu bạn là kẻ lừa đảo hoặc lừa đảo để có được sự giàu có thì có lẽ bạn sẽ trông tồi tệ hơn khi sở hữu khối tài sản khủng.

Nếu trước đây bạn trung thực, khiêm tốn và chăm chỉ, bạn có thể trở thành một người tốt hơn nữa với nguồn tài chính đồi dào. Nếu luôn là một người tử tế, cho đi nhiều hơn nhận lại thì tiền bạc sẽ giúp bạn củng cố những việc làm tốt đẹp đó.

5. "Dạy con cách tiết kiệm tiền còn quan trọng hơn"

Với nhiều người, tiết kiệm tiền được xem là điều tiên quyết trên hành trình làm giàu. Theo một cuộc khảo sát năm 2018 của T. Rowe Price với hơn 1.000 thanh niên (tuổi từ 18 đến 24), 82% cho biết họ chủ yếu được cha mẹ dạy về cách tiết kiệm và sống tằn tiện.

Trong khi đó những người giàu luôn tìm cách tăng gấp đôi, gấp ba thu nhập để đạt được sự giàu sang. Sau đó họ đầu tư số tiền còn lại vào cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản.

Những người giàu mà tôi phỏng vấn coi tiền là một phương tiện trao đổi hàng hoá và dịch vụ nên họ tìm cách để nó được lưu thông. Họ truyền quan điểm này cho con cái của mình bằng cách dạy chúng đầu tư từ những đồng xu nhỏ nhất.

6. "Thoải mái là quá đủ"

Số đông theo đuổi những việc khiến họ thoải mái, dành nhiều thời gian cho việc giải trí hoặc luôn chỉ sống trong “vùng an toàn” của mình. Nhưng không con đường làm giàu nào là dễ dàng cả. Một triệu phú từng nói: “Luôn có một cái giá phải trả để làm giàu, nhưng khi có tinh thần dẻo dai để chịu đựng nỗi đau tạm thời, bạn sẽ gặt hái được khối tài sản kếch xù”.

Theo CNBC