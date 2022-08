36 “dân bay” phê ma túy trong bar New Club

Rạng sáng 8/8, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH-Công an quận Tân Phú bất ngờ kiểm tra bar New Club (đường Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú).



Các tổ công tác kiểm tra bar New Club.

Hàng trăm khách vẫn còn trong bar lúc rạng sáng.



36 "dân bay" bị phát hiện dương tính với ma túy.

Thời điểm kiểm tra trong bar vẫn có hàng trăm người đang vui chơi bên trong. Phát hiện đoàn kiểm tra, nhiều “dân bay” ném vội ma túy phi tang nhưng không qua mắt được các tổ công tác. Các tổ công tác kiểm tra hành chính từng khách trong bar, đưa 90 khách và 32 nhân viên nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở test nhanh.

Qua kiểm tra 36 người dương tính với ma túy. Công an quận Tân Phú đã sàng lọc, lập biên bản giao số người dương tính với ma túy này cho Công an phường Tân Thành xử lý. Công an quận Tân Phú tiếp tục làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật.