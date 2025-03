320 triệu người đòi mỹ nhân này giải nghệ ngay lập tức: Đã kém sắc còn diễn dở, chỉ giỏi dùng tiền mua vai

Ngày 7/3, Sina đưa tin từ khóa "Diễn xuất của Diêu An Na" trở thành chủ đề được bàn luận nóng nhất trên mạng xã hội Weibo với hơn 320 triệu người tương tác. Trong đó, có nhiều ý kiến trái chiều về vai diễn của nữ bác sĩ Cố Thời Nghi trong phim Câu Lạc Bộ Nhân Tâm của Diêu An Na.

Nhiều khán giả sau khi xem phim cho rằng Diêu An Na đã có sự tiến bộ trong cách thể hiện hơn các dự án trước. Tuy nhiên, như vậy chưa đủ. Diêu An Na giống như cố gắng thể hiện nhân vật, nét diễn bị chê thiếu tự nhiên "kịch", "nhìn là thấy cố gắng diễn xuất".

Diêu An Na gây tranh cãi vì diễn xuất kém trong phim mới

Cô đã giảm cân nhưng vẫn bị đánh giá là kém xinh, đôi khi nhìn khá nam tính

Bên cạnh đó, có một chuyên gia nhận xét: "Hai yêu cầu cơ bản đối với một diễn viên và phải có đôi mắt biết nói và một chiếc mũi cao để tạo chiều sâu cho gương mặt. Cả hai điều kiện này Diêu An Na đều không đạt chuẩn. Cô ấy chỉ có thể làm một nhân vật phụ ít đất diễn, không mấy ảnh hưởng tới tuyến truyện chính. Muốn Diêu An Na nổi tiếng sẽ rất khó khăn. Cô ấy tốt hơn nên chuyển sang diễn xuất".

Gương mặt của Diêu An Na không có chiều sâu

Trong khi đó, một khán giả khác nhận định Diêu An Na đã vào giới giải trí 4 năm, tham gia 4 tác phẩm nhưng vẫn chưa để lại ấn tượng cho người xem. Bởi vì cô không có khí chất cuốn hút của nhân vật chính. Từ ngoại hình đến sức hút cá nhân của Diêu An Na đều chỉ có thể vào vai nữ phụ, thậm chí còn là dạng nhỏ tạo không khí vui vẻ cho đoàn phim.

Mặt khác, một số khán giả khắt khe hơn yêu cầu Diêu An Na nên ngừng diễn xuất, nhường cơ hội cho người khác. Khi vừa bước chân vào giới giải trí, với xuất thân là "công chúa Huawei", con gái cưng của tỷ phú giàu bậc nhất Trung Quốc - Nhậm Chính Phi, nguồn lực tài nguyên của Diêu An Na đã mạnh hơn so với nhiều người. Nhưng thực lực của cô có hạn, từ ngoại hình lẫn tài năng đều không nổi bật trong giới giải trí. Khán giả cho rằng việc để Diêu Na An đóng phim là phí phạm tài nguyên.

Khán giả cho rằng cô nên nghỉ diễn xuất

Khi Diêu An Na được đóng vai chính trong phim hình sự Lạp Băng, nhiều người chỉ trích nữ diễn viên "dùng tiền mua vai", bởi cô chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng chẳng có người hâm mộ hay danh tiếng xứng đáng được trao vai chính.

Dù kịch bản hoàn toàn nghiêm túc, Lạp Băng lại khiến khán giả cảm thấy như bị chọc cười vì những phân đoạn ngớ ngẩn, phi lý trong phim. Trong một phân cảnh, Triệu Hữu Nam giả trang thành một cô gái điên để đến gặp tên trùm ma túy. Khi đang định tấn công hắn, cô đã bị gã tội phạm dùng dùi cui điện dí vào cổ làm ngất đi. Diêu An Na đóng cảnh ngất cũng vô cùng giả tạo, bị chê ngã xuống đất một cách từ từ như sợ bị đâu. Ở ngay phân cảnh sau đó, nhân vật lại bất ngờ tỉnh lại, tấn công tên buôn ma túy một cách quyết liệt.

Diễn xuất tệ hại của Diêu An Na trong phim Lạp Băng

Ra mắt tác phẩm nào, Diêu An Na cũng bị chê cười

Cuối cùng, bộ phim thất bại thảm hại, mà chính Diêu An Na là lỗ hổng diễn xuất lớn nhất của cả tác phẩm. Phim chỉ đạt 4,3/10 điểm trên trang đánh giá Douban, đồng thời khiến danh tiếng của nam diễn viên Trương Tụng Văn, người vừa nổi đình đám với phim Cuồng Phong, bị ảnh hưởng nặng nề.

Diêu An Na sinh năm 1998, là con gái của ông Nhậm Chính Phi cùng người vợ thứ 2 Diêu Lăng. Khi cô ra đời, tỷ phú Huawei đã là một trong những ông trùm công nghệ đình đám của đất nước tỷ dân và có tiếng trên thế giới.

Diêu An Na đã cố gắng nhưng vẫn chưa đủ

Ngay từ khi học mẫu giáo, Diêu An Na đã bày tỏ niềm yêu thích với nghệ thuật với nhiều bộ môn từ piano, thư pháp, âm nhạc đến hội họa Trung Quốc. Đặc biệt, Diêu An Na đã học múa ba lê từ năm 9 tuổi và thể hiện khả năng tiếp thu đáng kinh ngạc chỉ trong một thời gian ngắn. Ở tuổi 15, công chúa út nhà Huawei đã đạt được cấp độ cao nhất trong kỳ thi múa ba lê của Học viện khiêu vũ Hoàng gia Anh (RAD).

Ra mắt với vai trò là ca sĩ - diễn viên, bài hát đầu tay của công chúa Huawei bị chê bai về mọi mặt. Dẫu vậy, nữ minh tinh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng ở các dự án tiếp theo. Hiện tại, ngoài danh xưng “công chúa Huawei”, Diêu An Na vẫn còn là cái tên mờ nhạt trong bản đồ showbiz Hoa ngữ.