32 nghệ sĩ - giảng viên biểu diễn trên 4 cây đàn piano

Tối 1/11/2026, tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Piano tổ chức đêm hòa nhạc đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện. Chương trình quy tụ 32 nghệ sĩ - giảng viên biểu diễn trên bốn cây đàn piano, thu hút hơn 700 khán giả tham dự.

Đêm nhạc có sự hiện diện của PGS.TS.NS Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; NSND, Giáo sư Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện; cùng các nguyên Giám đốc Học viện gồm GS.TS.NGND Trần Thu Hà, GS.TS.NSND Ngô Văn Thành, PGS.TS Lê Văn Toàn, PGS.TS Lê Anh Tuấn và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ.

Sự hội tụ của các thế hệ từng gắn bó với Học viện tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho chương trình. Không chỉ là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đêm hòa nhạc còn là dịp để các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ cùng nhìn lại chặng đường phát triển của cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp có lịch sử 70 năm.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự tham gia biểu diễn của 32 nghệ sĩ - giảng viên trên bốn cây đàn piano. Không có sự phân chia rạch ròi giữa người đứng lớp và người đứng trên sân khấu, các giảng viên cùng nhau tạo nên một không gian biểu diễn giàu tính cộng hưởng.

Mỗi tác phẩm là một thử thách về kỹ thuật, sự chính xác, khả năng lắng nghe và phối hợp giữa các nghệ sĩ. Với hình thức hòa tấu bốn piano, những tác phẩm vốn quen thuộc trong dàn nhạc giao hưởng được chuyển tải bằng một diện mạo mới, vừa giữ được tinh thần nguyên bản, vừa mở ra những sắc thái biểu diễn phong phú.

Chương trình mở đầu bằng chương I - Molto allegro trong Giao hưởng số 40 của Wolfgang Amadeus Mozart, qua bản chuyển soạn của Theodor Kirchner. Tiết mục do Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà, Trần Thục Anh, Nguyễn Trinh Hương và Phạm Linh Chi biểu diễn.

Tiếp đó, khán giả được thưởng thức Overture opera Ruslan và Lyudmila của Mikhail Glinka, bản chuyển soạn Vyacheslav Gryaznov, qua phần trình diễn của Nguyễn Phương Ly, Trần Hương Giang, Lê Thị Yến và Ngô Huy Khánh Linh. Các tác phẩm của Felix Mendelssohn, Bedřich Smetana và Pyotr Ilyich Tchaikovsky cũng lần lượt được giới thiệu, đưa khán giả đến với nhiều sắc thái của âm nhạc cổ điển châu Âu.

Các nghệ sĩ thể hiện tài năng trên 4 cây đàn.

Trong đó, Vltava - Dòng sông Moldau của Bedřich Smetana là một trong những tiết mục đáng chú ý với phần biểu diễn của Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà cùng Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Thị Trang và Phạm Mai Nhi. Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ âm nhạc giàu hình tượng để khắc họa hành trình của dòng sông, từ những mạch nguồn nhỏ đến dòng chảy rộng lớn.

Bên cạnh các tác phẩm kinh điển quốc tế, chương trình dành vị trí cho âm nhạc Việt Nam với Tổ khúc cho bốn piano của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, gồm chương III "Dance" và chương IV "Phiên chợ vùng cao". Bốn nghệ sĩ Phạm Quỳnh Trang, Trần Thị Tâm Ngọc, Trần Hà Mi và Trần Vân Cơ tham gia biểu diễn. Hai chương nhạc mang đến màu sắc khác biệt, khai thác nhịp điệu và những âm hưởng gắn với đời sống văn hóa Việt Nam.

Một tiết mục gây chú ý khác là Toreador Song - Khúc hát dũng sĩ đấu bò, trích opera Carmen của Georges Bizet. Tám nghệ sĩ gồm TS Đào Trọng Tuyên, Hoàng Hồ Thu, Vũ Hoàng Cương, Trần Lê Bảo Quyên, Ngô Phương Vi, Phạm Ngọc Giang, Đinh Hồng Trang và Nguyễn Đức Thịnh cùng biểu diễn trên bốn cây đàn piano. Với 16 bàn tay cùng chuyển động trên phím đàn, tiết mục tạo nên không khí sôi động, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nghệ sĩ.

Màu sắc âm nhạc của đêm diễn tiếp tục được mở rộng qua In the Hall of the Mountain King của Edvard Grieg và Rhapsody in Blue của George Gershwin. Đặc biệt, tác phẩm của Gershwin đưa tinh thần jazz vào không gian hòa tấu piano, tạo sự chuyển đổi giữa âm nhạc cổ điển và những sắc thái hiện đại.

Nhiều tác phẩm kinh điển được các nghệ sĩ, giảng viên lựa chọn thể hiện.

Đáng chú ý, Warsaw Concerto của Richard Addinsell, bản chuyển soạn Dustin Tiêu, có sự tham gia biểu diễn của PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS Đào Trọng Tuyên, TS Nguyễn Hoàng Phương và nghệ sĩ Lưu Đức Anh. Việc Giám đốc Học viện trực tiếp đứng trên sân khấu cùng các giảng viên, nghệ sĩ cũng là một hình ảnh đáng chú ý trong chương trình.

Đằng sau đêm hòa nhạc là sự tham gia của tập thể giảng viên, nghệ sĩ Khoa Piano, dưới sự dẫn dắt của TS Đào Trọng Tuyên - Trưởng khoa Piano. Bên cạnh việc trực tiếp biểu diễn, các giảng viên còn cùng tham gia xây dựng và kết nối chương trình, thể hiện năng lực chuyên môn cũng như tinh thần cộng tác nghệ thuật.

Sự xuất hiện của Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà bên cạnh các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cũng cho thấy sự tiếp nối giữa những người đã đặt nền móng cho hoạt động đào tạo piano và đội ngũ giảng viên hôm nay.

Khi phần chính của chương trình khép lại, tám nghệ sĩ tiếp tục trở lại sân khấu trong tiết mục Bis với phần mở đầu William Tell của Gioachino Rossini. Lưu Đức Anh, Đào Thu Lê, Nguyễn Trinh Hương, Nguyễn Hoàng Phương, Phạm Linh Chi, Nguyễn Huy Phương, Trần Thị Tâm Ngọc và Đào Trọng Tuyên cùng tạo nên màn hòa tấu sôi động trên bốn cây đàn piano. Tiết mục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, khép lại đêm diễn trong không khí hào hứng.