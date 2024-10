Trước đó, sáng 20-10, Công an huyện Bình Liêu phát hiện một số nhóm thanh, thiếu niên độ tuổi 15-20, đến từ các huyện lân cận gồm Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn… tập trung đi thành từng tốp, điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, "độ bô" âm thanh lớn, lạng lách, "đánh võng", chạy tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện.



Các trường hợp điều khiển xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ, gây rối an ninh trật tự

Sự việc gây hoang mang, lo sợ cho người dân, nhất là những người tham gia giao thông trên các tuyến đường, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự ở các khu dân cư.

Ngay sau đó, Công an huyện Bình Liêu đã huy động lực lượng gồm 17 cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT-TT, các Đội nghiệp vụ, Công an các xã và 12 cán bộ thuộc các Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chia làm 4 Tổ công tác chốt chặn tại các tuyến đường giao thông liên xã để tổ chức bắt giữ các trường hợp vi phạm.

Quá trình bắt giữ, xử lý, cơ quan công an đã thu thập tài liệu xác định hành vi phạm, đánh giá mức độ vi phạm của từng trường hợp để phân loại xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kết hợp tổ chức tuyên truyền để các đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm.

Đồng thời, gửi thông báo về gia đình, địa phương nơi cư trú để giáo dục, quản lý, ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra.