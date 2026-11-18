Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và đối tác dmg events vừa công bố tổ chức Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/9/2027 tại Hà Nội.

Tuần lễ do Bộ Y tế chủ trì, VEC và dmg events đồng tổ chức, với sự tham gia, hỗ trợ của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Quỹ VinFuture, Hệ thống Y tế Vinmec cùng các hội, hiệp hội chuyên ngành và đối tác trong lĩnh vực y tế. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng, 30.000 chuyên gia từ hơn 120 quốc gia, 300 diễn giả quốc tế.

Với thông điệp "Hội tụ tinh hoa y tế toàn cầu - Dẫn lối đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai y tế", sự kiện hướng tới thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa các đối tác quốc tế với cơ quan quản lý, tổ chức y tế trong nước; qua đó mở rộng hợp tác, đáp ứng các ưu tiên phát triển của ngành Y tế Việt Nam và góp phần thúc đẩy chuyển đổi y tế tại châu Á.

Phát biểu tại họp báo, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng cho ngành Y tế đến năm 2030, trong đó tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Cùng với đó là định hướng từng bước miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình; phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại họp báo

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng ngành Y tế cần thực hiện những chuyển đổi mang tính chiến lược: từ đầu tư riêng lẻ tại từng cơ sở sang phát triển đồng bộ năng lực toàn hệ thống; từ tiếp nhận sang từng bước làm chủ công nghệ; từ ứng dụng các giải pháp đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái y tế dựa trên khoa học, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, cần chuyển từ tư duy phát triển y tế chủ yếu dựa vào nguồn lực nhà nước sang huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, đồng thời bảo đảm vai trò quản lý, định hướng của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân.

Trong bối cảnh đó, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại chính sách, chuyên môn và cầu nối hợp tác quốc tế, giúp các cơ sở y tế tiếp cận công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

"Chúng ta không tổ chức một sự kiện chỉ để trưng bày những công nghệ hiện đại. Chúng ta cần kiến tạo một không gian để khoa học gặp nhu cầu thực tiễn, để doanh nghiệp gặp các nhà nghiên cứu, để công nghệ gặp người thầy thuốc và cuối cùng, để những thành tựu ấy phục vụ người bệnh", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết VEC vinh dự phối hợp với Bộ Y tế, dmg events và các đối tác tổ chức sự kiện.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup

Theo ông Nguyễn Việt Quang, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, cùng những tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ y học, việc tăng cường kết nối quốc tế có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của ngành.

Lãnh đạo Vingroup cho biết, ngay từ khi đầu tư xây dựng VEC, tập đoàn đã xác định sứ mệnh đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến Việt Nam. Việc hợp tác với các đơn vị tổ chức triển lãm quốc tế như dmg events nhằm đưa những sự kiện quy mô lớn về Việt Nam, mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm.

"Thông qua các hoạt động triển lãm, hội nghị và kết nối chuyên ngành, sự kiện sẽ tạo điều kiện để các bên trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, đồng thời giới thiệu thành tựu và tiềm năng của ngành y tế Việt Nam ra thế giới", ông Nguyễn Việt Quang nói.

Ba triển lãm chuyên ngành tổ chức đồng thời tại VEC

Theo ban tổ chức, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 gồm ba triển lãm chuyên ngành tổ chức đồng thời tại VEC, với tổng quy mô 6 sảnh triển lãm.

Trong đó, Global Health Week Vietnam tập trung giới thiệu các lĩnh vực thiết bị y tế, phẫu thuật robot, y tế số, bệnh viện thông minh và du lịch y tế. Đáng chú ý, chương trình lần đầu dành không gian riêng cho y học cổ truyền - phục hồi chức năng và AI - chuyển đổi số y tế.

Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam (BioPharma Vietnam) giới thiệu các sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vaccine, liệu pháp tế bào và gen.

Trong khi đó, Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam (Laboratory & Diagnostics Vietnam) tập trung vào các giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI, chẩn đoán phân tử và tự động hóa phòng xét nghiệm.

Đại diện các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Bên cạnh hoạt động trưng bày, sự kiện còn có chuỗi diễn đàn cấp cao, hội nghị khoa học chuyên ngành, khu vực đổi mới sáng tạo và trình diễn công nghệ. Các phiên PharmaTalk và LabTalk dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu và công nghệ mới cũng được tổ chức. Song song là các chương trình kết nối đối tác, đầu tư giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế với bệnh viện, cơ quan quản lý và doanh nghiệp Việt Nam.

Riêng Diễn đàn Global Health Week Vietnam dự kiến tập trung vào những ưu tiên phát triển hệ thống y tế, mô hình hợp tác và giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ. Các chủ đề trọng tâm gồm ung bướu, y học chính xác, chẩn đoán số, lão hóa khỏe mạnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và du lịch y tế.

Quỹ VinFuture sẽ tham gia diễn đàn với vai trò Đối tác khoa học, góp phần kết nối mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu thế giới với cộng đồng y tế và nghiên cứu tại Việt Nam. Qua đó, quỹ hướng tới thúc đẩy đối thoại khoa học, chia sẻ thành tựu và xu hướng công nghệ y tế tiên tiến, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong chăm sóc sức khỏe.