Lực lượng vũ trang Ấn Độ sẽ được tăng cường một số lượng lớn súng cối tự hành Alakran từ công ty New Technologies Global Systems của Tây Ban Nha, với đơn hàng dự kiến là 3.000 hệ thống.

Điều này đã được chính nhà sản xuất thông báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Asian Military Review, đồng thời cho biết ngân sách cho thương vụ mua sắm này đã được phân bổ.

Cần lưu ý rằng đây có thể sẽ là thương vụ mua súng cối lớn nhất thế giới trong thời gian gần đây. Hiện tại trong lực lượng Lục quân Ấn Độ, với quân số 1,2 triệu người, ước tính có tổng cộng hơn 6.500 khẩu súng cối các cỡ nòng khác nhau.

Vấn đề nữa cần quan tâm đó là hệ thống súng cối này đã được biên chế trong Quân đội Ấn Độ. New Delhi đã đặt hàng 50 khẩu Alakran, được gọi bằng cái tên VMIMS (Hệ thống Cối Bộ binh Lắp trên Xe), vào tháng 1 năm 2023 và nhận được tất cả trong vòng một năm.

Các khẩu đội đã được triển khai đầy đủ trong Quân đoàn 23 (Quân đoàn Trishakti), đơn vị phụ trách biên giới với Trung Quốc tại bang Sikkim trên dãy Himalaya.

Thời gian giao hàng nhanh chóng như vậy có thể thực hiện được nhờ việc nội địa hóa đáng kể hoạt động sản xuất Alakran tại Ấn Độ và việc lắp đặt hệ thống súng cối này trên xe bọc thép ALSV nội địa do Mahindra Defence Systems Limited chế tạo.

Ấn Độ chọn phiên bản 81 mm của cối tự hành Alakran.

Ngoài ra việc lựa chọn cỡ nòng cũng gây bất ngờ, bởi thay vì cỡ nòng tối đa 120 mm, phiên bản 81 mm đã được lựa chọn. Với cỡ nòng này, tầm bắn chỉ khoảng 6,5 km.

Tuy nhiên do cỡ nòng nhỏ hơn, tốc độ bắn sẽ tăng đáng kể, bởi người nạp đạn có thể bắn tới 12 phát trong phút đầu tiên. Cơ số đạn dự trữ trong xe cũng tăng lên - lên tới 72 quả.

Thời gian triển khai và thu hồi của Alakran vẫn không thay đổi - 35 giây để khai hỏa sau khi dừng và 25 giây để di chuyển đến vị trí mới sau phát bắn cuối cùng. Tất cả những điều này kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số mang lại sức mạnh chiến đấu cao.

Nhìn chung, việc Ấn Độ đặt cược vào súng cối tự hành hạng nhẹ ở khu vực núi cao là điều dễ hiểu. Alakran ở phiên bản 81 mm có tính cơ động rất cao. Hỏa lực của nó là đủ mạnh để chống lại các đơn vị bộ binh hạng nhẹ trên núi.

Tuy nhiên đây vẫn là một quyết định gây tranh cãi. Đồng thời việc mua ngay lập tức 3.000 khẩu cối tự hành Alakran rõ ràng là một quyết định chiến lược, rất khó để điều chỉnh.

Việc Ấn Độ đặt cược vào các hệ thống pháo binh vốn được thiết kế để cơ động theo kiểu đánh nhanh rút gọn có vẻ như chưa tính đến kinh nghiệm thực tế của chiến tranh hiện đại, khi máy bay không người lái hoàn toàn chiếm ưu thế trên chiến trường.

Xét cho cùng, kinh nghiệm từ Ukraine hiện nay cho thấy ngay cả pháo tự hành cũng cần có công sự ngầm và ngụy trang, còn lựu pháo kéo có một số lợi thế nhất định.

Hệ thống súng cối tự hành Alakran.