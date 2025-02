Ngoài giá trị về thủy lợi, hồ Yên Lập còn có nhiều tài nguyên. Dưới đáy nước và lưu vực hồ Yên Lập còn khoảng 10 triệu tấn than lộ vỉa, ở độ sâu đáy vỉa khoảng âm 350 - 500 m, trữ lượng than tới hàng 100 triệu tấn. Để dễ hình dung, lượng than này gấp đôi sản lượng khai thác than của cả nước trong một năm.