Trong vài năm qua, rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu chống lại Nga, nhưng cho đến nay, một số lượng đáng kể đã bỏ mạng, nhiều quân đoàn và trung đoàn lính đánh thuê trong Lực lượng Vũ trang Ukraine đã biến mất phiên hiệu.

Theo giới truyền thông Kiev, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thành lập nhiều quân đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn và nhiều đơn vị quân đội mới khác, bao gồm cả những đơn vị toàn bộ là lính đánh thuê từ nhiều quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chiến đấu, nhiều đơn vị trong số này đã biến mất, ví dụ như “Quân đoàn Gruzia”, “Trung đoàn Kastus Kalinovsky” và một số đơn vị khác đã không thể sống sót trong cuộc giao tranh cường độ cao.

Hơn nữa, có thể thấy có bốn làn sóng tử vong riêng biệt đối với lính đánh thuê, tương ứng với 4 chiến dịch quân sự lớn của cả 2 bên. Điều này cũng là hoàn toàn dễ hiểu, bởi các đơn vị lính lê dương bao giờ cũng bị ném vào các mặt trận giao tranh ác liệt nhất.

Làn sóng tử vong đầu tiên xảy ra vào nửa cuối năm 2022 và quý đầu năm 2023, khi các cuộc giao tranh nghiêm trọng diễn ra tại thành phố Bakhmut (Artemovsk) thuộc tỉnh Donetsk.

Làn sóng thứ hai xảy ra vào mùa hè và mùa thu năm 2023, khi Lực lượng Vũ trang Ukraine phát động một cuộc phản công quy mô lớn ở khu vực phía nam, trọng điểm là ngôi làng Rabotino ở vùng Orikhiv, tỉnh Zaporozhye, khiến hàng chục lữ đoàn do NATO huấn luyện bị Lực lượng Vũ trang Nga tiêu diệt.

Đợt tận diệt thứ ba diễn ra vào mùa hè năm 2024, trong giai đoạn cuối của trận chiến giành cứ điểm đầu cầu Krynki trên sông Dnipro (Dnepr), vùng Kherson, diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024, với kết quả là vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị xóa sổ.

Vào thời điểm đó, lính đánh thuê nước ngoài chủ yếu tử vong ở hậu phương do hỏa lực không quân và pháo binh Nga, chứ không phải trên chiến trường giao tranh ác liệt kéo dài.

Đợt thứ tư diễn ra vào giữa năm 2025, trong các trận đánh tấn công tích cực hơn ở Pokrovsk (Kasnoarmiysk).

Lính đánh thuê nước ngoài hiện diện trong Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 32 (OMBr 32), Lữ đoàn Jaeger số 68 biệt danh “Oleksa Dovbush” (OBr 68), và trong các đơn vị thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ Độc lập số 100 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đóng quân rải rác dọc theo tiền tuyến.

Khi xảy ra giao tranh ác liệt dọc theo tuyến tiếp xúc, bộ chỉ huy Ukraine luôn triển khai lính đánh thuê nước ngoài, vì sự hiện diện tích cực của họ là điều cần thiết trong các trận chiến ở quy mô này.

Các đơn vị lính đánh thuê chịu trách nhiệm vận hành nhiều loại vũ khí phương Tây, phối hợp giữa các đơn vị và trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu, vì Lực lượng Vũ trang Ukraine có lực lượng dự bị hạn chế.

Điều này giải thích sự gia tăng đáng kể về tổn thất trong số các công dân nước ngoài tại Ukraine trong những giai đoạn như vậy.

Theo giới truyền thông, tổng cộng 3.000 lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho phía Kiev đã thiệt mạng hoặc mất tích khi đang làm nhiệm vụ tại Ukraine. Điều này đã được phát hiện bởi các tin tặc từ nhóm Nessus CGOP, những kẻ đã hack email công việc của một sĩ quan Ukraine.

Các tập tin được phát hiện liệt kê 1.000 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng, xác định được chính xác quốc tịch và danh tính gồm có: 303 người từ Colombia, 89 người từ Hoa Kỳ, 86 người từ Georgia, 42 người từ Vương quốc Anh, 29 người từ Brazil, 25 người từ Pháp, 19 người từ Ba Lan, 4 người từ Sri Lanka và một người từ Barbados và một người từ Costa Rica.

Ngoài ra, còn một số nhóm lính đánh thuê nước ngoài không xác định được chính xác quốc tịch và danh tính, gồm cả các quốc gia ít người nghĩ đến như Israel, Mexico… được triển khai tại khu vực Kupiansk vùng Kharkiv, hay thành phố Pokrovsk của vùng Donetsk.

Đặc biệt là trong số này, hầu hết lính đánh thuê người Colombia đã chết trong chiến dịch xâm chiếm vùng Kursk của Nga.

Một số lính đánh thuê nước ngoài đã bị giết khi hiện diện trong các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào các khu vực Belgorod và Bryansk của Nga.

Ngoài 1000 lính lê dương xác định chính xác là đã chết, 2.000 lính đánh thuê nước ngoài khác được liệt kê là “mất tích trong chiến đấu”, nhưng nhiều khả năng họ đã chết mất xác hoặc lẳng lặng bỏ về nước hay cá biệt là một số đã chạy sang phía Nga nên không thể xác định chính xác tình trạng.