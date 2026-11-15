300 người Nga thiệt mạng ở Mali, phần lớn là lính đánh thuê Quân đoàn châu Phi

Lực lượng Nga tại Mali đã chịu thiệt hại lớn kể từ khi hiện diện tại quốc gia châu Phi này.

Khoảng 300 người Nga, được cho là lính đánh thuê từ Tập đoàn Wagner và Quân đoàn Châu Phi đã thiệt mạng ở Mali. Lính đánh thuê Nga đã có mặt tại nước này từ năm 2021.

Thông tin này được nhà phân tích Janis Kluge đưa ra dựa trên kết quả phân tích cơ sở dữ liệu Rosstat mà tin tặc đã chiếm được.

Các hacker đã đột nhập thành công vào hệ thống quản lý tài liệu điện tử và cơ sở dữ liệu của Rosstat, nơi chứa thông tin thống kê, kinh tế, cá nhân và dữ liệu điều tra dân số tính đến ngày 28/8/2026.

Như nhà phân tích lưu ý, cơ sở dữ liệu được nghiên cứu cho thấy hai đỉnh điểm đáng kể về số lượng người Nga thiệt mạng, trùng khớp với các cuộc tấn công của phiến quân Mali - vào tháng 7/2024 và tháng 4/2026 , trong mỗi đợt đều có hàng chục chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner thiệt mạng.

Biểu đồ thể hiện số người Nga thiệt mạng tại Mali theo số liệu của Rosstat. Đồ họa thông tin do Janis Kluge thực hiện.

Tháng 5/2021, một cuộc đảo chính mới diễn ra tại Cộng hòa Mali ở châu Phi. Kể từ đó, các nhà lãnh đạo nước này đã thay đổi định hướng chính sách đối ngoại và thay vì dựa vào các đối tác quốc tế do Pháp dẫn đầu, họ lại quay sang Nga.

Đặc biệt cùng năm đó, Nga đã chấp thuận yêu cầu của Mali về việc gửi lính đánh thuê tới tham chiến. Kể từ đó, công ty quân sự tư nhân Wagner đã hoạt động tại quốc gia châu Phi này.

Quân đoàn châu Phi được thành lập vào tháng 11/2023 theo sáng kiến của Bộ Quốc phòng Nga. Tổ chức này do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yunus-Bek Yevkurov đứng đầu.

Đơn vị nói trên được cho là đã thay thế Công ty quân sự tư nhân Wagner - vốn đã mất uy tín sau cuộc nổi dậy Prigozhin - nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga ở Trung Đông và châu Phi.



