30 tuổi mới xem phim "Sex and the City", tôi phát hiện ra 2 điều cực kỳ quan trọng để phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn

Ra mắt trên HBO vào năm 1998, bộ phim truyền hình dài tập "Sex and the City" đã thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo khi xuất hiện trên Netflix. Bộ phim kể về cuộc sống, quá trình thực hiện đam mê và cả những khao khát cháy bỏng trong tình dục - một vấn đề nhạy cảm lúc bấy giờ - của 4 cô gái.

Tôi biết bộ phim "Sex and the City" khá muộn, tận năm 30 tuổi mới để ý và xem thử khi thấy nhiều bạn trẻ yêu thích. Tôi đã mê mẩn bộ phim này ngay lần đầu, sau đó thì thường xuyên xem đi xem lại mỗi khi rảnh rỗi. Bởi tôi nhận ra, đằng sau những tiếng cười hài hước, bộ phim còn đem đến những thông điệp vượt thời gian.

Bộ phim dạy tôi cách để trở nên quyến rũ hơn, thể hiện cá tính bản thân qua nhân vật Samantha. Tôi cũng học được cách để giữ bản thân an toàn trước những cám dỗ tình dục (dù có hơi bảo thủ) của nhân vật Charlotte. Hay cách để cân bằng cuộc sống gia đình và phát triển sự nghiệp qua nhân vật Miranda. Cách để chiến thắng nỗi đau khổ và tỏa sáng như nhân vật Carrie.

Tôi còn nhận ra, phụ nữ muốn kiên cường và mạnh mẽ, ít nhất phải có 2 điều này:

1. Sự nghiệp vững vàng, tiền bạc dư dả

Phụ nữ luôn cần đến sự nghiệp. Đã có nhiều người phụ nữ lập gia đình, chấp nhận từ bỏ bản thân, sự nghiệp để trở thành một bà nội trợ. Họ lấy lý do vì thương chồng con. Rồi ai sẽ thương họ? Phụ nữ vốn cần sự an toàn. Nhưng chính họ lại tự tước đi sự an toàn của mình khi để cuộc sống lệ thuộc vào đàn ông.

Châm ngôn của tôi là: "Phụ nữ phải phát triển sự nghiệp, độc lập kinh tế". Tiền không phải là tất cả nhưng sẽ giúp giải quyết rắc rối một cách hiệu quả nhất. Có tiền, tinh thần thoải mái, hạnh phúc sẽ dễ dàng tìm đến hơn. Thử hỏi một người phụ nữ sẵn sàng vung tiền mua cái túi xách phiên bản giới hạn và một người phụ nữ đến thỏi son vài trăm nghìn cũng không dám mua: Ai sung sướng hơn?

Mà muốn độc lập kinh tế, bạn phải có sự nghiệp. Đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp vì bất cứ người đàn ông nào. Điều đó thật điên rồ. Có sự nghiệp, có tiền, phụ nữ sẽ có một bệ phóng vững chắc.

Ảnh minh họa

2. Những người bạn chất lượng

Một trong những phân đoạn mà tôi ấn tượng nhất là khi Carrie (Sarah Jessica Parker đóng) và Mr. Big (Chris Noth) quyết định kết hôn. Những tưởng cả 2 sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng Mr. Big vẫn có chút e dè, sợ bị ràng buộc, anh đã đổi ý, không muốn đến lễ đường nữa. Carrie trong bộ váy cưới trắng, bước vào lễ đường cùng 3 người bạn thân. 4 cô gái rạng rỡ, vẻ hạnh phúc tràn ngập màn ảnh. Và rồi Carrie nhận được điện thoại của Mr. Big. Cô ấy sửng sốt, bàng hoàng. Thay vì khóc lóc ngay lúc đó, Carrie đã tìm đến tận xe của chồng sắp cưới, đánh anh ấy bằng bó hoa cưới. Từng cánh hoa hồng rơi lả tả, Carrie bộc lộ sự giận dữ lẫn tổn thương qua ánh mắt, hành động.

Rồi cô quay lại, khóc trong vòng tay bạn thân. Khi Big định tiến tới ôm cô, một người bạn đã bảo vệ cô ấy, chỉ tay thẳng thừng vào mặt anh và hét lên giận dữ.

Khi bạn có những người bạn thân chất lượng, bạn sẽ có sự đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống. Khó khăn, thử thách sẽ trở nên giản đơn hơn khi bạn nhận được sự bảo vệ, đồng cảm từ những người bạn.

Còn rất nhiều điều khác mà chúng ta có thể học hỏi qua bộ phim "Sex and the City". Và tôi tin rằng, ai xem phim rồi cũng sẽ nhận ra một điều: Phụ nữ thật tuyệt vời.