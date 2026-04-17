30 nhân viên an ninh hàng không được tuyển vào Công an nhân dân

30 nhân viên đang công tác tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh được tuyển vào lực lượng Công an nhân dân.

Sáng 17-4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển chọn vào Công an nhân dân đối với nhân viên an ninh hàng không. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dự và chỉ đạo buổi lễ.

30 nhân viên an ninh hàng không được tuyển chọn vào Công an nhân dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao Quyết định tuyển chọn nhân viên an ninh hàng không vào Công an nhân dân. Ảnh: Công an cung cấp

Tham dự buổi lễ, có ông Nghiêm Mạnh Tuấn, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Vinh, đại diện lãnh đạo phòng Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định tuyển chọn 30 nhân viên đang công tác tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào lực lượng Công an nhân dân, đồng thời thực hiện xếp lương, phong cấp bậc hàm theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh việc tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân là nhiệm vụ khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm xây dựng lực lượng An ninh hàng không ngày càng vững mạnh. Công tác tuyển chọn được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm nghiêm ngặt tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức khỏe.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng 30 nhân viên an ninh hàng không vừa được tuyển chọn, tiếp nhận vào lực lượng Công an nhân dân, đồng thời nhấn mạnh, việc chính thức trở thành cán bộ Công an nhân dân vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ được tuyển dụng nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác của lực lượng vũ trang, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Tận tụy với công việc và không ngừng tự đào tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ an ninh hàng không "tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ".

Đối với phòng nghiệp vụ chức năng, xây dựng kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cán bộ vừa được tuyển dụng. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giúp cán bộ xác định rõ vai trò, trách nhiệm khi chuyển sang môi trường của lực lượng Công an nhân dân; quan tâm chế độ, chính sách, ổn định tư tưởng, đời sống tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác…

Phó Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống của lực lượng Công an Nghệ An cùng với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của mỗi cá nhân, lực lượng An ninh hàng không Công an Nghệ An sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

