30 chiến đấu cơ ồ ạt dội 50 quả bom vào mục tiêu của Houthi ở Yemen

Houthi ở Yemen thiệt hại nặng nề sau cuộc không kích quy mô lớn của Israel, ngày 5/5/2025.

Vào ngày 4/5, Houthi đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, làm sáu người bị thương và khiến các chuyến bay phải tạm thời phải dừng.

Vụ tấn công sân bay Ben Gurion, mà Houthi gọi là "cuộc tấn công vào kẻ thù của người Do Thái", là lần đầu tiên tên lửa của họ xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel, bao gồm Arrow và THAAD, do trục trặc kỹ thuật, tờ The Times of Israel đưa tin.

Theo người phát ngôn của Houthi, Yahya Sari, nhóm này có ý định áp đặt "phong tỏa trên không" đối với Israel, nhắm vào các sân bay.

Để đáp trả cuộc tấn công của Houthi, Israel ngày 5/5 đã tiến hành một chiến dịch lớn có mật danh là “Port City” ("Thành phố cảng"), nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại thành phố cảng Hodeida ở bờ biển phía tây Yemen.

Hoạt động quân sự mới nhất của Israel, được phối hợp với Mỹ, có sự tham gia của khoảng 30 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu F-16I Sufa và F-15I Raam, đã thả ít nhất 50 quả bom dẫn đường GBU-31(V)4/B nhắm vào một cảng, một nhà máy xi măng và các kho vũ khí.

Tờ Jerusalem Post đưa tin rằng, các cuộc không kích đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Houthi, bao gồm các bến tàu dùng để tiếp nhận vũ khí và cơ sở lưu trữ nhiên liệu của Iran, gây ra các đám cháy lớn có thể nhìn thấy qua hình ảnh vệ tinh.

Hãng thông tấn Houthi Saba cho biết, có bốn người chết và 4 người bị thương, gọi các cuộc tấn công là "hành động tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự".

Al Jazeera lưu ý rằng, tình trạng mất điện ở Hodeida đã ảnh hưởng đến các bệnh viện, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Chiến dịch “Port City” không phải là cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào Yemen.

Vào tháng 7/2024, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi vào Tel Aviv, Israel đã phá hủy các cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở Hodeida, khiến chín người thiệt mạng, tờ The New York Times đưa tin.

Vào ngày 9/12/2024, Không quân Israel đã tấn công sân bay Sanaa và cảng Ras Isa.

Chiến dịch hiện tại nổi bật vì quy mô và sự phối hợp rõ ràng với Mỹ, quốc gia đồng thời tiến hành các cuộc không kích vào Sanaa như một phần của Chiến dịch quân sự mang tên “Rough Rider”, được triển khai vào tháng 3/2025.