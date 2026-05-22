3 triệu người xem vợ bị “tác động vật lý” vì dẫn chồng đi xem phim Bông Đẹp Quá Kìa

Hơn 1 tuần kể từ khi phát hành tại các cụm rạp trên cả nước nhưng Một Thời Ta Đã Yêu vẫn chưa tạo được cú bật đáng kể. Trong ngày 21/5, bộ phim chỉ ghi nhận khoảng 167 triệu đồng doanh thu với hơn 2.000 lượt vé bán ra từ 437 suất chiếu trên toàn quốc, con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung mùa phim hè. Dù có hấu hiệu tăng trưởng nhẹ, tổng doanh thu của tác phẩm vẫn chưa chạm đến mốc 2 tỷ đồng.

Tình trạng phòng vé ảm đạm nhưng Một Thời Ta Đã Yêu lại là "ca lạ" khi các đoạn cut hay lời thoại vô tri liên tục viral trên các trang MXH, thu hút lượng tương tác lớn. Đúng là content tự tìm tới, tác phẩm điện ảnh do Quỳnh Thy đứng lên sản xuất lại "thoát vòng" nhờ một đoạn clip ngắn trích từ CCTV của KOL khá nổi có tên là Navi (@thuyvinavi1602).

Tiểu phẩm hài hước của KOL Navi sau khi cùng chồng xem phim Một Thời Ta Đã Yêu

Theo đó, Navi và chồng vừa về nhà từ rạp phim xem Một Thời Ta Đã Yêu. Cô gái liên tục trách chồng cằn nhằn vì đưa anh chàng đi xem... phim dở. Mè nheo một lúc, cô nàng còn bày trò bảo chồng “quýnh mình đi” để xả bực. Nhưng do "kích war" thất bại nên Navi tự diễn như thể bị chồng tát rồi ngã nhào xuống sàn. Tiểu phẩm vẫn chưa kết thúc khi Navi trách ngược chồng "quýnh" mình, tuyên bố "anh sẽ phải trả giá".

Navi yêu cầu chồng "quýnh" mình thất bại nên tự diễn như thể bị "quýnh" thật

Đến khi thấm mệt, Navi mới chịu xả vai, than do nhập tâm quá, ghì khuỷu tay quá mạnh xuống sàn nhà nên bị đau nhức. Thực chất, đây chỉ là màn "dỗi vặt" đáng yêu của cặp đôi này, nhằm tạo tiếng cười lẫn nhau và cho cả người xem. Từ chuyện đi xem phim lại biến thành màn đối đáp đầy hài hước của hai vợ chồng, mà cô vợ cứ liên tục tự độc thoại, tự suy diễn rồi tự dỗi. Chỉ 2 ngày đăng tải, đoạn clip đã bỏ túi 3 triệu view, cùng hàng chục nghìn bình luận.

Đính kèm với đoạn clip là dòng caption dí dỏm "Bị tác động vật lý dã man khi dẫn chồng đi xem phim “BÔNG ĐẸP QUÁ KÌA!". Khi được đóng đạt hơn cả Quỳnh Thy trong phân cảnh "Bông đẹp quá kìa", Navi hài hước đáp lại với câu thoại hot không kém: "Chị nói không!". Nhiều người bật cười vì khả năng “tự biên tự diễn” quá nhập tâm của cô vợ, thậm chí còn đùa rằng diễn xuất này đủ sức đi casting phim ngay lập tức.

Một số bình luận của netizen: - Phim không hay thì mình phải diễn phải. Em tưởng em đang coi web drama á. - Chị có thích đóng phim không, em dẫn chị đi xin vai diễn. - Đề nghị đạo diễn Lý Hải xem xét khả năng mời cô ấy đóng phim. - Khổ anh nhà quá chị ơi. Chị làm ca đêm không để em nhờ công ty tuyển chị vào làm. - Người đàn ông khổ nhất vịnh Bắc bộ. - Sau tui cảm thấy cái phim này không hết content vậy. - Diễn xuất chị vợ 10 thì độ nhẫn nhịn của anh chồng 100 nha má.

Một Thời Ta Đã Yêu là phim điện ảnh xoay quanh mối quan hệ nhiều biến động giữa ba nhân vật Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển vào đầu những năm 2000, câu chuyện bắt đầu khi Bảo ở tuổi 18 đem lòng say mê Quỳnh, một cô gái từng làm người mẫu, sở hữu vẻ ngoài trưởng thành và cuốn hút. Từ rung động đầu đời ấy, cả ba dần bị cuốn vào mối quan hệ chồng chéo với nhiều cảm xúc cực đoan, những quyết định bồng bột và loạt biến cố kéo dài ảnh hưởng đến cuộc đời họ về sau.