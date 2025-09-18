3 triệu người đòi mỹ nhân này giải nghệ ngay lập tức: Đã xấu tính còn vô trách nhiệm, cúi đầu xin lỗi vẫn không được tha thứ

Han Ye Seul - một trong những gương mặt từng được tung hô là nữ thần quyến rũ của Kbiz đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội sau động thái mới nhất trên mạng xã hội. Chỉ vài bức ảnh hồ sơ tưởng chừng vô hại, cùng một dòng trạng thái úp mở về việc sẽ trở lại màn ảnh trong năm tới, cũng đủ để khiến netizen Hàn dậy sóng. Chủ đề liên quan đến cô trên diễn đàn Theqoo thu hút hơn 3 triệu lượt truy cập, với vô số bình luận phản đối kịch liệt chuyện tái xuất của nữ diễn viên.

Hình ảnh mới hứa hẹn về việc tái xuất của nữ diễn viên

Trong quá khứ, Han Ye Seul từng dính phải một loạt bê bối liên quan đến cách làm việc, thái độ ngôi sao của mình. Năm 2011, trong lúc đang đóng phim Spy Myung Wol, nữ diễn viên gây sốc khi bỏ vai giữa chừng, trốn sang Mỹ, mặc kệ cả đoàn phim rơi vào hỗn loạn. Trước sức ép dư luận, cô phải vội vã quay về, cúi đầu xin lỗi tại sân bay trước hàng trăm ống kính. Hình ảnh Han Ye Seul rơm rớm nước mắt, liên tục cúi chào từng phóng viên từng được ví là “một trong những màn xin lỗi nhục nhã nhất lịch sử showbiz Hàn”. Nhưng sau tất cả, khán giả vẫn không tha thứ.

Không chỉ có cú sốc bỏ đoàn phim, Han Ye Seul còn từng bị chỉ trích dữ dội ở lễ trao giải Chuông Vàng 2008. Khi không được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, cô lập tức bỏ về giữa buổi, để lại ghế trống trước vô số khán giả và ống kính truyền hình trực tiếp. Hành động bị coi là “khinh thường đồng nghiệp”, “không chuyên nghiệp tối thiểu” ấy đã đóng đinh hình ảnh Han Ye Seul trong mắt công chúng: kiêu căng, xấu tính và không xứng đáng nhận thêm cơ hội từ làng giải trí.

Chưa dừng ở đó, cô còn dính tin đồn liên quan tới đời tư phức tạp, bạn trai cũ, nghi vấn gắn liền với những tụ điểm giải trí tai tiếng,... Dù có lần lên tiếng bác bỏ, thậm chí nhờ luật sư can thiệp để xử lý tin đồn ác ý, nhưng danh tiếng Han Ye Seul đã sứt mẻ nghiêm trọng.

Cảnh nữ diễn viên xin lỗi ở sân bay cách đây hơn 10 năm

Chính vì vậy, việc cô tái xuất bằng cách đăng ảnh profile mới và nhắn nhủ rằng “năm sau sẽ hoạt động nhiều hơn” lại vô tình trở thành cái cớ để dư luận bùng nổ chỉ trích.

Bình luận của cư dân mạng:

- Chụp ảnh thì đẹp thật đấy, nhưng thử hỏi ai còn muốn xem cô ta đóng phim?

- Người từng bỏ đoàn phim giữa chừng mà bây giờ hứa hẹn thì tin làm sao được?

- Xin lỗi nhưng chị hết cơ hội rồi.

- Đừng diễn nữa, khán giả không cần.

- Cúi đầu khóc ở sân bay ngày đó không đủ để xóa đi sự vô trách nhiệm đâu.

Suốt nhiều năm qua, Han Ye Seul gần như biến mất khỏi phim ảnh, không có vai diễn đáng kể nào. Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện trên mạng xã hội, khoe nhan sắc mộc mạc hay cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ Ryu Sung Jae, nhưng sự nghiệp diễn xuất thì coi như đóng băng. Ở thời điểm hiện tại, hình ảnh mỹ nhân không tuổi không đủ để níu kéo tình cảm khán giả. Đa phần netizen tin rằng đã đến lúc Han Ye Seul chấp nhận sự thật rằng showbiz Hàn vốn khắc nghiệt, một lần vấp ngã có thể mất cả sự nghiệp. Và với một người từng bỏ mặc cả ekip để chạy trốn, từng cúi đầu xin lỗi công khai mà vẫn không được tha thứ, việc mong chờ một màn trở lại rực rỡ có lẽ chỉ là ảo tưởng.