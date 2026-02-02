3 thứ "đại kỵ" tuyệt đối không nên xuất hiện trên điện thoại

Smartphone ngày nay không chỉ đơn thuần là thiết bị liên lạc mà còn là "két sắt" lưu trữ dữ liệu cá nhân quan trọng. Tuy nhiên, chính thói quen "chăm sóc" sai cách bằng những phụ kiện hay ứng dụng tưởng chừng hữu ích lại đang âm thầm phá hủy hiệu năng, làm giảm tuổi thọ pin và gây rủi ro an toàn thông tin mà nhiều người dùng không hề hay biết.

Dán sticker trực tiếp lên thân máy

Nhiều người dùng, đặc biệt là giới trẻ, có sở thích dán các loại sticker (hình dán) trực tiếp lên mặt lưng điện thoại để trang trí. Tuy nhiên, hành động này vô tình biến chiếc điện thoại thành một "lò ung" nhiệt độ. Các smartphone hiện đại thường được thiết kế để tản nhiệt qua mặt lưng, việc phủ lên một lớp sticker dày sẽ cản trở quá trình thoát nhiệt tự nhiên, khiến máy nóng lên nhanh chóng khi sử dụng tác vụ nặng hoặc sạc pin, từ đó làm giảm tuổi thọ linh kiện bên trong.

Chưa kể, lớp keo của sticker sau một thời gian dài tiếp xúc với nhiệt độ máy sẽ bị biến chất, để lại những vết bẩn nham nhở rất khó tẩy rửa, làm mất thẩm mỹ và giảm đáng kể giá trị của máy khi người dùng muốn bán lại hoặc đổi mới. Thay vì dán trực tiếp, giải pháp an toàn và thông minh hơn là dán sticker lên ốp lưng để vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa bảo vệ thân máy nguyên bản.

Miếng dán màn hình bằng nhựa

Trong khi kính cường lực đã trở nên phổ biến, vẫn còn một bộ phận người dùng lựa chọn miếng dán màn hình bằng nhựa (film) vì giá thành rẻ. Tuy nhiên, đây là một sự đầu tư sai lầm bởi khả năng bảo vệ của loại miếng dán này gần như bằng không trước các va đập mạnh. Chúng chỉ có thể chống lại các vết xước dăm nhẹ, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc ngăn ngừa nứt vỡ màn hình khi rơi rớt.

Ngoài ra, miếng dán nhựa còn mang lại trải nghiệm sử dụng kém chất lượng khi làm giảm độ trong trẻo của hình ảnh và độ nhạy của cảm ứng. Sau một thời gian ngắn sử dụng, bề mặt nhựa dễ bị trầy xước, ố vàng, gây khó chịu cho mắt. Các chuyên gia công nghệ khuyến nghị người dùng nên ưu tiên kính cường lực chất lượng cao để bảo vệ tối đa "mặt tiền" của điện thoại và giữ nguyên trải nghiệm vuốt chạm mượt mà như màn hình gốc.

Ứng dụng "dọn rác" và tiết kiệm pin

Một sai lầm phổ biến khác là việc cài đặt các ứng dụng bên thứ ba với lời quảng cáo "tăng tốc RAM", "dọn rác" hay "tiết kiệm pin". Thực tế, các hệ điều hành hiện đại như iOS hay Android ngày nay đã quá thông minh trong việc tự động quản lý tài nguyên và tối ưu hóa năng lượng nền. Việc cài thêm các ứng dụng này là hoàn toàn thừa thãi, thậm chí gây phản tác dụng.

Nhiều ứng dụng dạng này hoạt động bằng cách ép buộc các tiến trình nền phải đóng lại, khiến điện thoại phải tốn thêm năng lượng để khởi động lại các tiến trình đó khi cần thiết. Nguy hiểm hơn, đây thường là nơi ẩn náu lý tưởng của các mã độc, phần mềm gián điệp hoặc chứa đầy các quảng cáo độc hại gây phiền toái. Để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân, người dùng nên tin tưởng vào trình quản lý mặc định của hệ thống thay vì cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc.