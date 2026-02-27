3 thập kỷ David Beckham so đọ visual với sao Việt: Vẫn đẹp hút hồn như thuở thanh niên!

David Beckham - biểu tượng bóng đá thế giới, không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng tài năng trên sân cỏ mà còn bởi vẻ ngoài nam tính, phong trần khiến bao thế hệ say đắm. Dù đã bước sang tuổi 50, Beckham vẫn giữ được phong thái lịch lãm, điển trai như thuở thanh xuân, khiến nhiều người quên mất thời gian đã trôi qua bao năm.

Trong suốt sự nghiệp, David Beckham đã có nhiều dịp đến Việt Nam hoặc tham gia các sự kiện quốc tế, nơi anh chung khung hình với dàn sao Việt đình đám như Thu Minh, Tóc Tiên, Tiểu Vy, Công Vinh và mới đây là Isaac. Những khoảnh khắc này không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ với các sao, mà còn chứng minh sức hút vượt thời gian của quý ngài Becks.

Isaac - Lần gặp mới nhất tại Milan Fashion Week

Mới đây nhất, vào ngày 26/2/2026, ca sĩ Isaac đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi chung khung hình với David Beckham tại Tuần lễ Thời trang Milan. Isaac chia sẻ niềm vui được trò chuyện cùng siêu sao toàn cầu, và hình ảnh hai nam thần điển trai đứng cạnh nhau nhanh chóng chiếm sóng truyền thông. Ở tuổi 50, cựu danh thủ nước Anh vẫn giữ nguyên vẻ bảnh bao với phong cách thời trang tinh tế. Trong khi đó, Isaac nổi bật không kém cạnh nhờ gương mặt trẻ trung không tuổi, phong thái nam tính thu hút. Quả là khung hình "gấp đôi visual" đã mắt fan!

Khung hình khiến mạng xã hội Việt Nam "nổ tung" trong chiều ngày 26/2/2026. Ảnh: X

Tóc Tiên - mỹ nhân gặp Beckham nhiều nhất

Trong showbiz Việt, Tóc Tiên là một trong những mỹ nhân may mắn nhất khi có cơ hội gặp gỡ David Beckham nhiều lần. Cô từng gặp gỡ cựu danh thủ đình đám vào năm 2010 tại ở Việt Nam và cả những sự kiện quốc tế danh tiếng. Ở thời điểm đó, Beckham đã ở độ tuổi ngoài 40. Nhưng vẻ phong độ của anh khi đứng bên những mỹ nhân Việt vẫn khiến công chúng phải trầm trồ.

Ảnh: X

Ai cũng phải ghen tỵ "đỏ mắt" với Tóc Tiên. Ảnh: Pinterest

Beckham khoe visual bên dàn mỹ nhân Việt. Ảnh: Pinterest

Ảnh: X

Tóc Tiên gặp gỡ Beckham nhiều lần. Ảnh: X

Nữ ca sĩ thậm chí còn dự tiệc cùng Beckham ở Mỹ. Ảnh: Pinterest

Ông bố 4 con rất thân thiện, gần gũi khi chụp ảnh selfie với Tóc Tiên. Ảnh: Pinterest

Thu Minh - Gặp gỡ tại sự kiện quốc tế với Hoàng tử William

Năm 2014, ca sĩ Thu Minh đã có vinh dự tham gia sự kiện bảo vệ động vật hoang dã tại London, nơi cô đứng chung khung hình với David Beckham và Hoàng tử William. Thu Minh kể chi tiết về cuộc gặp gỡ này, nhấn mạnh rằng cả Beckham và Hoàng tử đều là những chàng trai tinh tế, tốt bụng. Trong bộ suit chỉn chu, Beckham toát lên vẻ điển trai quên tuổi, với nụ cười ấm áp khiến Thu Minh ấn tượng sâu sắc. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi sao Việt đứng bên cạnh hai biểu tượng thế giới.

Năm 2014, Thu Minh có cơ hội dự sự kiện với cả Hoàng tử Willam và David Beckham. Ảnh: AFP

Ở Beckham luôn toát lên vẻ điển trai lịch lãm. Ảnh: Pinterest

Tiểu Vy - Khoảnh khắc tại sự kiện VinFast

Năm 2018, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đã có dịp chung khung hình với David Beckham tại lễ ra mắt xe VinFast ở Paris. Tiểu Vy trong trang phục áo dài lộng lẫy đã tặng cờ Việt Nam cho Beckham, tạo nên hình ảnh đầy ý nghĩa trên sân khấu. Dù lúc đó Beckham đã 43 tuổi, anh vẫn giữ phong thái trẻ trung, điển trai với mái tóc undercut và bộ suit đen lịch lãm, khiến fan Việt xuýt xoa về "nam thần không tuổi". Tuy nhiên, David Beckham lại bất ngờ thua kém về chiều cao với Tiểu Vy.

Tiểu Vy trong trang phục áo dài lộng lẫy đã tặng cờ Việt Nam cho Beckham, tạo nên hình ảnh đầy ý nghĩa trên sân khấu. Ảnh: X

Công Vinh Và Duy Mạnh - Giao lưu bóng đá tại Việt Nam

Năm 2019, David Beckham bất ngờ đến Việt Nam để giao lưu với người hâm mộ, nơi anh "so tài" sút phạt và tâng bóng cùng cựu danh thủ Công Vinh và cầu thủ Duy Mạnh. Khoảnh khắc ba "ngôi sao" bóng đá đứng chung khung hình đã khiến fan phấn khích, đặc biệt khi Beckham, dù đã giải nghệ, vẫn thể hiện kỹ năng điêu luyện và vẻ ngoài phong độ. Dù mặc trang phục đời thường, Beckham vẫn toát lên sức hút nam tính, chứng minh thời gian dường như không ảnh hưởng đến anh.

David Beckham phong độ trong trang phục đời thường. Ảnh: AIA

Phương Thanh - gặp gỡ từ lần đầu Beckham đến Việt Nam

Năm 2003, khi David Beckham lần đầu tiên đến Việt Nam, ca sĩ Phương Thanh đã có cơ hội giao lưu và chụp ảnh chung với "chàng trai vàng" của bóng đá Anh. Đây là một trong những kỷ niệm đẹp của Phương Thanh, khi cô khoe ảnh chụp cùng Beckham bằng xương bằng thịt, khiến nhiều sao nữ khác phải ghen tị vì họ chỉ gặp được tượng sáp. Trong bức ảnh, Phương Thanh rạng rỡ bên cạnh Beckham trẻ trung, phong độ, với nụ cười ấm áp và phong thái lịch lãm. Dù đã hơn 20 năm trôi qua, hình ảnh này vẫn là minh chứng cho sức hút vĩnh cửu của Beckham – vẫn điển trai, vẫn khiến khán giả mê mệt mãi không thôi.

Ảnh: Pinterest