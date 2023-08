3 thành viên HAGL tử nạn: Toàn thể CLB túc trực lo hậu sự

"Chúng tôi rất sốc và bàng hoàng. Tôi mong đó không phải sự thật, nhưng chuyện đã xảy ra. Lãnh đạo công ty cùng toàn thể câu lạc bộ đang túc trực để lo hậu sự cho 3 thành viên" , ông Nguyễn Hữu Quý - Phó Giám đốc công ty cổ phần thể thao HAGL chia sẻ.

CLB HAGL bố trí cán bộ, nhân viên hỗ trợ gia đình huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí lo hậu sự. Tang lễ của 2 thành viên này được tổ chức hôm nay.

Trợ lí HLV Dương Minh Ninh là một trong 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc.

Riêng trường hợp của cầu thủ Paollo Madeira Oliveira, thi thể hiện được lưu lại nhà tang lễ bệnh viện. Ngày mai (14/8), gia đình của tiền đạo này ở Bồ Đào Nha mới đến được Việt Nam.



Vụ tai nạn khiến 3 thành viên của CLB HAGL thiệt mạng xảy ra vào chiều 12/8 trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Thời điểm trên, ô tô chở 4 thành viên của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang trên đường di chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Pleiku (Gia Lai) thì gặp nạn, ô tô con bị kẹp giữa đầu của 2 xe tải.

Tai nạn thảm khốc này khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam bàng hoàng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi thư chia buồn và cử đại diện trực tiếp cùng CLB HAGL hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.



Thượng tá Phan Văn Mạnh - Trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết ở thời điểm xảy ra tai nạn, xe ben BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh lái chở 3 người là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira.

Khi vượt, Bình thấy có xe tải chạy chiều ngược lại nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi va chạm, xe con mắc vào đầu xe ben rồi tiếp tục đâm vào xe tải đi chiều ngược lại.

Ông Phan Văn Mạnh cho biết xác định nguyên nhân ban đầu do lỗi chủ quan của tài xế Đinh Tiến Bình khi vượt xe phía trước.