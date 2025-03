3 phim 18+ nóng bỏng mắt của "bông hồng nước Anh": Rất nên xem thử một lần

Keira Knightley nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu sa, cuốn hút, được mệnh danh là "bông hồng nước Anh". Cô đã chinh phục trái tim khán giả qua những bộ phim đình đám. Bên cạnh những vai diễn thông thường, mỹ nhân sinh năm 1985 cũng từng thử sức với những vai diễn nóng bỏng đầy táo bạo, khiến người xem không thể rời mắt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá ba bộ phim 18+ nóng bỏng nhất của Keira Knightley.

The Edge Of Love

Cái tên đầu tiên trong danh sách là The Edge Of Love (Ranh Giới Tình Yêu). Trong phim, Keira Knightley đảm nhận vai Vera Phillips, một ca sĩ hộp đêm tình cờ gặp lại mối tình đầu của mình là Dylan Thomas (Matthew Rhys). Thời điểm hiện tại, Dylan Thomas đã có gia đình. Anh ta kết hôn với Caitlin Thomas (Sienna Miller). Dẫu vậy, cuộc gặp này lại nhen nhóm lên những cảm xúc trong lòng Dylan và Vera.

Mọi chuyện trở nên kịch tính hơn khi William Killick, một sĩ quan quân đội xuất hiện. Đây là một người đàn ông hào hiệp, kiên định mà dành tình cảm cho Vera Phillips. Về phần mình, Vera cũng thích William. Và không chỉ cô, Caitlin cũng bị người đàn ông này hấp dẫn.

Về sau, William và Vera kết hôn. Thế nhưng lúc này, William lại phải ra chiến trường. Trong khi đó, Vera cảm thấy việc sinh con sẽ làm ảnh hưởng đến mình, vì vậy trong đầu cô dấy lên suy nghĩ bỏ đứa trẻ.

The Edge Of Love do John Maybury làm đạo diễn, có kịch bản được chắp bút bởi Sharman Macdonald, mẹ của nữ chính Keira Knightley. Câu chuyện phim được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật, với ý tưởng từ nhà sản xuất Rebekah Gilbertson cũng như từ cuốn sách Dylan Thomas: A Farm, Two Mansions And A Bungalow xuất bản năm 2000 của nhà văn David N. Thomas.

The Aftermath

Cái tên tiếp theo trong danh sách là The Aftermath (Sau Thế Chiến). Bộ phim lấy bối cảnh vào năm 1945 tại vùng chiếm đóng của Anh ở Đức. Keira Knightley vào vai nữ chính Rachael Morgan, người đến với thành phố đổ nát Hamburg vào một mùa đông khắc nghiệt để ở cùng người chồng Lewis Morgan (Jason Clarke).

Lewis Morgan là một sĩ quan quân đội có nhiệm vụ tái kiến thiết thành phố cũng như giải quyết các hoạt động chống đối của phong trào Người Sói. Vợ chồng hai người trưng dụng căn nhà của kiến trúc sư Stefan Lubert (Alexander Skarsgård).

Vì có con trai thiệt mạng trong một cuộc ném bom của quân đội Đức, thế nên Rachael có mối quan hệ căng thẳng với chồng, đồng thời cũng rất căm ghét Stefan. Dẫu vậy về sau, Rachael và Stefan lại ngày càng trở nên gần gũi nhờ sự đồng cảm, khi mà Stefan cũng mất đi người vợ yêu dấu trong chiến tranh. Ngọn lửa tình yêu ngày một rực cháy và sau đó, cả hai đã phát sinh quan hệ với nhau. Tuy nhiên lúc này, Stefan bị tình nghi có liên quan tới phong trào Người Sói.

Collete

Cuối cùng, chúng ta có Collete. Ở tác phẩm này, Keira Knightley hóa thân thành Sidonie Gabrielle Colette, một cô gái sinh ra tại vùng nông thôn Saint-Sauveur-en-Puisaye vào cuối thế kỷ 19.

Colette chuyển tới Paris tráng lệ cùng với Willy (Dominic West) và trở thành cô dâu của anh ta. Willy là một kẻ có lối sống xa hoa, kiếm tiền bằng cách thuê người khác viết văn rồi tự biến mình thành tác giả.

Mọi thứ từng thuận lợi với Willy nhưng rồi, mọi chuyện không diễn ra như cách anh ta muốn. Sau đó, Willy bắt Colette viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên những gì cô trải qua thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu, Willy chê bai nó. Tuy nhiên về sau, anh ta lại sửa nội dung, xuất bản nó dưới tên của mình và rồi, cuốn sách này tạo ra một cơn sốt.

Willy hứa hẹn với nhà xuất bản rằng anh sẽ mang tới phần tiếp theo. Thế nhưng, anh ta không thể tự làm điều đó bởi mọi thứ đều do Colette. Vì vậy, Willy đã mua một ngôi nhà ở nông thôn, nhốt Colette lại và bắt cô sáng tác.

Colette một lần nữa mang đến thành công rực rỡ cho Willy. Nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi này. Dẫu vậy, sự xuất hiện của cô gái trẻ Georgie Raoul Duval đã đưa mọi chuyện đến một ngã rẽ khác. Colette và Georgie phát sinh mối quan hệ ngoài luồng. Vì sự ghen tuông, thế nên Willy cũng làm điều tương tự với Georgie.