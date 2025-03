3 phim 18+ cháy bỏng nhất của "biểu tượng sắc đẹp" thế kỷ 21: Đừng bỏ lỡ!

Anne Hathaway là một trong những minh tinh nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Cô không chỉ có diễn xuất ấn tượng, mà còn sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh. Vẻ đẹp pha lẫn cả chất cổ điển và nét hiện đại khiến cô được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của thế kỷ 21.

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Anne Hathaway có nhiều vai diễn đáng chú ý, trong đó bao gồm những lần "trút xiêm y" nóng bỏng vô cùng ở các tác phẩm điện ảnh chỉ dành cho người lớn. Bây giờ, cùng điểm qua ba bộ phim 18+ cháy bỏng nhất của Anne Hathaway.

Lối sống trụy lạc

Anne Hathaway trong phim "Lối sống trụy lạc".

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Lối sống trụy lạc" (tựa Anh: "Havoc"), bộ phim điện ảnh ra mắt vào năm 2005. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật nữ chính là Allison và Emily. Họ vốn xuất thân giàu có nhưng sau đó lại lạc lối vào vòng xoáy của bạo lực, chất kích thích, thậm chí còn trở thành gái điếm. Tất cả những điều này bắt đầu vì họ giao du với những kẻ côn đồ ở Đông Los Angeles.

Trong phim, Anne Hathaway đảm nhận vai Allison. Ban đầu, vai diễn này thuộc về Mandy Moore, người bạn diễn của Anne Hathaway trong tựa phim đình đám "Nhật ký công chúa". Tuy nhiên sau đó, Mandy Moore đã rút khỏi dự án và Anne Hathaway được chọn để thay thế trước khi phim khai máy một thời gian ngắn.

Nhân vật Allison là một vai diễn mà Anne Hathaway nhận để thay đổi hình tượng của mình, tìm kiếm sự mới mẻ, gai góc hơn. Với bất cứ diễn viên nào, đây rõ ràng đều là nỗ lực đáng ghi nhận và mang đến những trải nghiệm đáng quý. Tuy vậy, đáng tiếc là "Lối sống trụy lạc" lại không đạt được thành công về mặt doanh thu thương mại.

Tình yêu và tình dược

"Tình yêu và tình dược" là một bộ phim lãng mạn hay của Anne Hathaway và Jake Gyllenhaal.

Nhắc đến những tác phẩm điện ảnh đáng nhớ nhất sự nghiệp của Anne Hathaway thì chắc chắn phải nói đến "Tình yêu và tình dược" (tựa Anh: "Love and other drugs"). Đây là một bộ phim lãng mạn nổi tiếng, nơi Anne Hathaway hợp tác cùng với Jake Gyllenhaal.

Trong phim, Anne Hathaway vào vai Maggie, một cô nàng họa sĩ trẻ tuổi, xinh đẹp với tính cách phóng khoáng. Maggie có mối tình với Jamie, chàng nhân viên kinh doanh dược phẩm điển trai, sát gái. Câu chuyện tình yêu của cả hai mang tới cho khán giả rất nhiều sự ngọt ngào. Thế nhưng sau đó lại là giọt nước mắt xúc động khi mà hạnh phúc của cặp đôi Maggie - Jamie gặp thách thức lớn với căn bệnh Parkinson mà nữ chính mắc phải.

Đây là tác phẩm mà Anne Hathaway và Jake Gyllenhaal có nhiều cảnh nóng vô cùng táo bạo.

Trong phim "Tình yêu và tình dược", Anne Hathaway có những cảnh nóng như muốn thiêu đốt màn hình, khoe trọn những đường cong gợi cảm. Có thể nói, đây chính là tác phẩm "cháy" nhất trong sự nghiệp của Anne Hathaway. Dù vậy, điều khiến cho bộ phim thu về tới 105 triệu USD ngoài phòng vé là câu chuyện đầy cảm xúc của hai nhân vật chính, cũng như là diễn xuất xuất thần của Anne Hathaway cùng với Jake Gyllenhaal.

Di nguyện của cha

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Di nguyện của cha" (tựa Anh: "The last things he wanted"). Thời điểm ra mắt vào năm 2020, tác phẩm này gây chú ý nhờ sự góp mặt của không chỉ Anne Hathaway, mà còn có cả ngôi sao nam hạng A Ben Aflect.

Trong phim, Anne Hathaway vào vai Elena McMahon, một nữ phóng viên bản lĩnh, tham vọng và đầy quyết đoán. Cô hiện đang tác nghiệp tại Trung Đông để lấy tin về cuộc nội chiến Nicaragua. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi người cha buôn súng của cô sắp qua đời. Mong ước của ông là hoàn thành nốt chuyến hàng cuối và thế là, Elena McMahon bước lên hành trình thực hiện di nguyện của cha.

"Di nguyện của cha" là một trong những bộ phim đạt thành tích kém nhất của Anne Hathaway.

Ở tác phẩm này, Anne Hathaway một lần nữa khẳng định đẳng cấp diễn xuất xứng tầm một minh tinh hàng đầu Hollywood. Để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khán giả, cô cũng không ngại thực hiện cảnh khoe thân táo bạo.

Dẫu vậy, thành công của một tác phẩm luôn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không chỉ diễn viên chính, và "Di nguyện của cha" không may lại gặp hàng tá vấn đề khác nhau. Cuối cùng, nó đã trở thành một trong những tác phẩm thất bại nhất sự nghiệp của Anne Hathaway. Trên trang Rotten Tomatoes, phim thậm chí chỉ nhận điểm số 5% từ giới chuyên môn và 14% từ khán giả.