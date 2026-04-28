3 nơi cha mẹ EQ thấp thích đưa con tới dịp nghỉ lễ

Trong tâm lý học phát triển, trẻ em cần những không gian mang tính kết nối và an toàn về cảm xúc để tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, cha mẹ có EQ thấp thường thiếu đi khả năng thấu cảm để nhận ra nhu cầu thực sự của con.

Họ có xu hướng chọn những địa điểm phục vụ cho sự sĩ diện, sự tiện lợi của bản thân hoặc tiếp tục kéo dài áp lực học tập ngay cả trong ngày nghỉ. Dưới đây là 3 kiểu địa điểm "điển hình" mà những bậc phụ huynh này thường hướng tới.

Các lò luyện thi và lớp học thêm "núp bóng" trại hè

Thay vì cho con một kỳ nghỉ đúng nghĩa, cha mẹ EQ thấp thường mang nỗi sợ con bị tụt hậu (FOMO) vào cả những ngày lễ. Họ ưu tiên đưa con đến các lớp học tăng cường, các trung tâm luyện chữ đẹp hoặc những trại hè thực chất là "lò luyện" kiến thức. Họ tin rằng việc tận dụng mọi phút giây để học tập là cách tốt nhất để đầu tư cho tương lai của con.

Tâm lý học giáo dục gọi đây là sự áp đặt kỳ vọng quá mức. Việc tước đoạt quyền nghỉ ngơi của trẻ trong những dịp lễ hội khiến bộ não của trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng mãn tính. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những đứa trẻ không được nghỉ ngơi đầy đủ thường có chỉ số sáng tạo thấp và dễ mắc các chứng lo âu khi trưởng thành. Cha mẹ có EQ thấp thường nhầm lẫn giữa sự bận rộn và tính hiệu quả, mà quên mất rằng sự nghỉ ngơi mới chính là "phân bón" cho trí tuệ.

Những sự kiện phô trương chỉ để chụp ảnh "check-in"

Dấu hiệu của một phụ huynh có EQ thấp là họ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình hơn là cảm giác thực sự của con. Họ thích đưa con đến những sự kiện hào nhoáng, những nhà hàng sang trọng hoặc các khu du lịch đắt đỏ chỉ để có được những tấm hình đẹp đăng lên mạng xã hội. Trong những chuyến đi này, đứa trẻ thường bị ép mặc những bộ đồ gò bó và phải tạo dáng theo ý người lớn.

Hành vi này trong tâm lý học được coi là sử dụng con cái như một công cụ khẳng định giá trị bản thân. Trẻ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải đóng vai một "đứa trẻ hạnh phúc" trong khi nhu cầu thực sự là được chạy nhảy, đùa nghịch lại bị ngăn cấm vì sợ bẩn quần áo hay hỏng hình ảnh. Sự thiếu hụt kết nối thực tế trong những chuyến đi "làm màu" này khiến đứa trẻ cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang ở giữa những nơi náo nhiệt nhất.

Các trung tâm thương mại ồn ào và quá tải kích thích

Vì sự tiện lợi và lười suy nghĩ về các hoạt động trải nghiệm có chiều sâu, cha mẹ EQ thấp thường chọn đưa con tới các trung tâm thương mại lớn vào dịp lễ. Đây là nơi hội tụ của sự ồn ào, ánh sáng nhân tạo và các khu trò chơi điện tử mang tính kích thích cao. Họ mặc kệ con trong các khu vui chơi máy móc để bản thân có thời gian mua sắm hoặc sử dụng điện thoại.

Theo nghiên cứu về quá tải giác quan, môi trường quá náo nhiệt với cường độ âm thanh và ánh sáng mạnh khiến hệ thần kinh của trẻ dễ bị kích động và mệt mỏi. Khi rời khỏi những nơi này, trẻ thường có xu hướng quấy khóc hoặc trở nên cáu kỉnh. Việc lạm dụng các hình thức giải trí thụ động này cho thấy cha mẹ thiếu đi sự tinh tế trong việc lựa chọn môi trường nuôi dưỡng tâm hồn và sự bình yên cho trẻ.

Địa điểm chúng ta đưa con tới trong kỳ nghỉ lễ chính là tấm gương phản chiếu sự thấu hiểu của chúng ta dành cho con. Thay vì chọn những nơi phục vụ cho sự sĩ diện hay sự tiện lợi của mình, hãy lắng nghe nhịp đập trái tim con để kỳ nghỉ thực sự là món quà của tình yêu thương.