Những thành công của quân đội Nga tại Pokrovsk, Kupiansk và Zaporizhia đã khiến cuộc giao tranh ở Kostiantynivka ít được chú ý, bỏ qua một thực tế là bước tiến của quân Nga trên mặt trận này là khá chậm chạp so với cuộc tấn công vào cụm cứ điểm Pokrovak-Myrnohrad.

Các chuyên gia ước tính rằng, bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga trên khu vực mặt trận này không diễn ra nhanh chóng như mong muốn và các chuyên gia Nga đã đưa ra một số lý do giải thích cho điều này.

Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tiêu cực đến bước tiến của các nhóm tấn công Nga tại Kostiantynivka là mức độ kháng cự của các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Hiện tại, lực lượng vũ trang của chính quyền Kiev đang chiến đấu quyết liệt trên mọi nẻo đường, bởi họ hoàn toàn nhận thức được điều gì đang chờ đợi mình nếu để mất thành phố.

Mặc dù vậy, lực lượng tấn công Nga vẫn giành được chỗ đứng vững chắc trong khu vực đô thị, cho phép họ sử dụng chiến thuật đã được kiểm chứng là bao vây vòng ngoài, tấn công vào nội thành bằng các nhóm quân nhỏ, dần dần tiến về trung tâm thành phố.

Một lý do thứ hai khiến các đơn vị Nga tiến quân chậm là địa hình của Kostiantynivka là khá phức tạp.

Thành phố bị chia cắt bởi một con sông và một tuyến đường sắt, tự nó chia cắt các khu vực phòng thủ thành hai, tương tự như ở thành phố Kupiansk ở vùng Kharkiv với con sông Oskil là ranh giới tự nhiên.

Điều này giải thích tại sao chiến dịch tấn công vào Kupiansk và Kostiantynivka lại kéo dài trong thời gian hàng năm trời.

Cuối cùng, một yếu tố răn đe khác đối với Lực lượng Vũ trang Nga là địa hình cực kỳ phức tạp của khu công nghiệp hùng mạnh nằm ở trung tâm Konstantinovka.

Dựa vào những nhà máy bê tông khổng lồ này, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể thiết lập một hệ thống phòng thủ kiên cố, dẫn tới những khó khăn đối với quân Nga, tương tự những gì chúng ta đã thấy trong trận chiến giành Khu liên hợp các nhà máy thép Azovstal ở Donetsk trước đây.

Trong tình hình hiện tại, bộ chỉ huy Nga có rất ít lựa chọn. Họ sẽ phải ném bom phá hủy hoàn toàn cụm công nghiệp của Konstantinovka, vốn khá khó khăn do quy mô của nó, hoặc triển khai các nhóm tấn công vào thành phố theo cách buộc đối phương phải rút lui dưới sự đe dọa của việc phong tỏa liên lạc hậu cần.