3 người tử vong trong vụ ô tô tông nhiều xe máy rồi lao xuống sông

Sáng 14/7, báo Nghệ An dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều qua (13/7) tại xã Vạn An, đã được tìm thấy vào khoảng 0h15' cùng ngày.

Đây là một trong 3 người tử nạn trong vụ ô tô con tông 2 xe máy rồi lao xuống sông.

Trục vớt chiếc xe bị tai nạn (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 16h30' chiều qua, trên đoạn quốc lộ đi qua xã Vạn An, ô tô do anh T.H.B. (37 tuổi) điều khiển chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An. Trên xe chở theo anh T.V.T. và anh T.H.S. (cùng 35 tuổi).

Lúc này, ô tô bất ngờ va chạm với xe máy do anh C. chở cả gia đình, sau đó tiếp tục đâm vào xe máy do bà Q. (52 tuổi) điều khiển.

Sau tai nạn, anh C. tử vong, vợ và cháu bị thương. Ô tô 5 chỗ cuốn theo bé trai 9 tuổi (cháu anh C.), húc đổ hơn 10m lan can cầu rồi lao xuống sông Đào.

Anh B. và T. được người dân bơi ra tiếp cận, đưa lên bờ an toàn. Riêng anh S. mất tích.

Đến khoảng 21h30' tổi 13/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể bé trai. Thi thể anh S. cũng được tìm thấy sau đó, thông tin này được thuật lại trên TTXVN.