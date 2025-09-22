HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 người bị thương trong vụ cháy tại khu chợ nổi tiếng ở Cà Mau

Vân Du |

Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi và động viên người dân bị ảnh hưởng.

Ngày 22-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng và có người bị thương trong vụ cháy xảy ra tại xã Năm Căn.

3 người bị thương trong vụ cháy tại khu chợ nổi tiếng ở Cà Mau- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử trao hỗ trợ bước đầu giúp người dân khắc phục khó khăn sau vụ cháy

"Vụ hỏa hoạn làm thiệt hại hoàn toàn 2 căn nhà và chi nhánh một ngân hàng ở khu vực Năm Căn bị cháy 1 phần. Ngoài ra, 3 người dân bị bỏng nhẹ  đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn" – nguồn tin cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hóa H.O. trong khuôn viên chợ Năm Căn rồi tiếp tục cháy lan sang hiệu buôn khác và một chi nhánh ngân hàng, tạo nên cột khói đen cao hàng chục mét.

Tiếp nhận thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện được huy động đến hiện trường để chữa cháy. Đến 5 giờ 10 phút, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Xã Năm Căn nói chung và chợ Năm Căn nói riêng nổi tiếng với những loài đặc sản trứ danh, như: cua biển, bánh phồng tôm, mắm ba khía...

Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM


Tags

chi nhánh ngân hàng

UBND tỉnh Cà Mau

chợ Năm Căn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại