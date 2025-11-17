3 người bạn chung tiền xây nhà kính bên vách núi, cùng nhau dưỡng già: Gian nan khởi nghiệp trở thành ký ức ấm áp, có nỗ lực có thành công

Ý tưởng của ba người bạn

Ngụy Kiệt, Trảo Tử và Nghê Kỳ là 3 người bạn thân thiết. Họ đã cùng nhau biến một căn nhà hoang đổ nát nằm sát mép vực tại khu vách núi Nam Sơn, Trùng Khánh (Trung Quốc), thành homestay kính trong suốt, và đặt tên là “Sơn Quỷ”.

Toàn cảnh khu homestay “Sơn Quỷ”

Bộ ba mất tròn một năm để hoàn thành công trình, vượt qua vô số trở ngại về địa hình hiểm trở, thi công khó khăn và áp lực tài chính. Cuối cùng, họ không chỉ biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực, mà còn tìm thấy tình yêu tại chính nơi này, biến homestay thành một không gian vừa có cảnh quan độc đáo, vừa mang hơi ấm của cuộc sống.

Ba năm trước, Ngụy Kiệt, Trảo Tử và Nghê Kỳ quen biết nhau tại Trùng Khánh khi cùng vận hành một nhà nghỉ. Là những người rời quê lên thành phố, họ nhanh chóng trở nên thân thiết vì có chung hoàn cảnh, và cả ba lúc ấy đều ấp ủ kế hoạch mở một homestay.

Mùa hè năm 2016, trong một lần đi ngang khu vực gần Nam Sơn, họ tình cờ phát hiện một căn nhà cũ bỏ hoang nằm tựa lưng vào núi. Từ vị trí này có thể nhìn bao quát Nam Sơn và phóng tầm mắt về khu trung tâm sầm uất của Trùng Khánh. Khung cảnh quá lý tưởng khiến cả ba ngay lập tức quyết định cải tạo nơi đây thành một homestay.

Chặng đường gian nan để biến ý tưởng thành hiện thực

Do thiếu kinh phí nên ba người phải đích thân thi công

Để dự án có thể khởi động, cả ba đã dốc toàn bộ những gì mình có. Ngụy Kiệt nghỉ việc tại một doanh nghiệp trung ương, vay mượn khắp nơi và lặng lẽ mang căn nhà của mình đi thế chấp để lấy vốn. Cả ba cũng rút toàn bộ tiền tiết kiệm, và đến tháng 11/2016 chính thức bắt đầu công trình cải tạo, với mục tiêu xây dựng một homestay kính trong suốt từ đầu đến cuối, biến cảnh quan trở thành linh hồn của không gian.

Quá trình cải tạo homestay gặp vô vàn trở ngại. Căn nhà nằm sát mép vách đá, nền móng lại yếu và có nguy cơ sạt lở, nên ba người buộc phải khoét bớt một phần sườn núi, xây lại toàn bộ móng bằng bê tông. Riêng hạng mục nền móng đã tiêu tốn gần 500.000 NDT (khoảng 1,85 tỷ đồng).

Do địa hình hiểm trở, máy móc hạng nặng như cần cẩu không thể đưa vào, toàn bộ vật liệu xây dựng đều phải dựa vào 7–8 nhân công khuân vác thủ công. Phương thức thi công cũng vô cùng thô sơ: “Tháo một bức tường, xây lại một bức tường”, dựng giàn ống thép cố định kết cấu rồi mới đổ bê tông gia cố. Tổng thời gian thi công kéo dài gần một năm.

Vào mùa hè ở Trùng Khánh, nhiệt độ bên trong công trình kính thường xuyên lên tới 40–50°C. Để kịp tiến độ và tiết kiệm chi phí, ba người làm việc liên tục từ 8 giờ sáng đến nửa đêm, suốt ngày trần trụi trên công trường vì quá nóng, tối mệt lả thì trải tạm chỗ ngủ ngay tại nơi thi công.

Khó khăn lớn hơn ập đến khi homestay sắp hoàn thiện thì Trảo Tử bị máy cưa điện cắt trúng. Thế nhưng lúc đó cả ba đã cạn sạch tiền, đến chi phí điều trị cũng không kham nổi. Họ từng ôm nhau bật khóc ngay tại công trường.

Dù vậy, những cú sốc này vẫn không khiến họ bỏ cuộc. Nhờ sự hỗ trợ của người dân sống trên núi, công trình tiếp tục được duy trì và cuối cùng cũng hoàn thành.

Tổ ấm lý tưởng

Sau khi cải tạo, homestay “Sơn Quỷ” sở hữu kết cấu thép 5 tầng, sử dụng khoảng 1.500 m² kính, với tường ngoài và mái gần như hoàn toàn trong suốt, giúp phơi bày trọn vẹn cảnh núi non và đô thị phía xa.

Tầng hầm được bố trí làm nhà hàng; tầng một là sảnh chính kiêm quán cà phê. Trọng tâm của toàn bộ công trình là tầng hai và tầng ba với khu phòng nghỉ có tổng cộng 6 phòng. Ở phòng có tầm nhìn rộng nhất, cửa kính không bị che chắn, đưa toàn bộ núi rừng và cảnh quan công trình vào trong khung cửa. Chỉ cần nằm trên giường, du khách đã có thể nhìn trọn vẹn không gian bên ngoài.

Căn phòng có thể ngắm trọn không gian vùng núi của homestay

Tầng thượng được thiết kế thành khu vườn sân thượng, trồng hoa và cây xanh, trở thành không gian thư giãn và ngắm cảnh lý tưởng.

Do không xuất thân từ ngành thiết kế, lại muốn tiết kiệm chi phí, ba người tự mình đảm nhận toàn bộ phần thiết kế nội thất và trang trí mềm. Từ cách sắp đặt bàn ghế, lựa chọn cây xanh đến từng chi tiết nhỏ, họ đều cân nhắc, chỉnh sửa nhiều lần. Thậm chí, họ còn kỳ công khiêng một cây xương rồng cao 6 mét từ trên núi về làm điểm nhấn trang trí.

Nhờ cấu trúc kính trong suốt và những chi tiết bài trí đầy dụng tâm, homestay nhanh chóng trở thành địa điểm check-in nổi tiếng, đặc biệt được du khách yêu thích.

Khi homestay vận hành ổn định, cuộc sống của ba người cũng bước sang giai đoạn mới: Trảo Tử và Nghê Kỳ lần lượt tìm được bạn đời. Đáng chú ý, một trong những bà chủ hiện tại chính là cô nhân viên pha chế cà phê năm nào, cô đã từ người làm thuê trở thành thành viên của gia đình.

Những người bạn chí cốt quây quần trong khu homestay

Ngày nay, “Sơn Quỷ” không chỉ là một homestay kinh doanh mà còn là tổ ấm của ba người, vừa để kinh doanh vừa để tận hưởng cuộc sống. Những lúc rảnh rỗi, họ thường tụ tập bạn bè trên sân thượng bên vách núi, cùng thưởng thức lẩu Trùng Khánh và trò chuyện về cuộc sống. Những gian nan khi khởi nghiệp giờ đã trở thành ký ức ấm áp, gắn liền với thành phố và không gian này.

