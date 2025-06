3 nàng hậu đình đám tái hợp, cùng trình diễn Ảo Ảnh của NTK Minh Châu

Tối 7/6, nhà thiết kế (NTK) Đặng Trọng Minh Châu chính thức trình làng bộ sưu tập Ảo Ảnh tại đêm diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025.



Nhiều sao Việt như NSND Mỹ Uyên, NSƯT Tuyết Thu đã cùng con gái, ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Nhật Kim Anh, Á hậu Hoàng Oanh… chọn xuất hiện với tà áo dài tại sự kiện để ủng hộ NTK Minh Châu. Chính điều đó tạo nên không khí sôi nổi tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025.

Các người mẫu trình diễn bộ sưu tập Ảo Ảnh.

Sau Hồi sinh, Mộc… Ảo Ảnh là bộ sưu tập được Minh Châu mang đến sân khấu Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Đây là những tác phẩm kết hợp giữa thiết kế thời trang và nghệ thuật đánh lừa cảm xúc thị giác – nơi trang phục không chỉ để mặc mà còn để gây rung động thị giác, đánh thức trí tưởng tượng và khơi dậy tò mò. Bộ sưu tập còn phá vỡ những nguyên tắc mà mọi người nghĩ về Minh Châu - một nhà thiết kế vốn đã gắn liền với áo dài truyền thông.

Show diễn được chia làm 2 phần rõ rệt. Nếu như ở phần đầu tiên, các người mẫu xuất hiện với tà áo dài truyền thống, được cách điệu ở cổ áo, vai, tay nhằm mang đến sự mới lạ, phá cách thì ở phần sau là màn phá kén của nhà thiết kế khi giới thiệu những bộ váy áo độc đáo được đính kết bắt mắt.

"Khi tà áo dài vượt khỏi thực tại để chạm đến chiều sâu cảm xúc" - xuất phát từ quan điểm này, Đặng Trọng Minh Châu đã tạo ra các thiết kế được áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như cut-out, dựng phom khối, ghép mảng màu, in nhiệt chuyển màu, đính kết thủ công…

Siêu mẫu Minh Tú mở màn show diễn.

Hoa hậu Quế Anh tư tin catwalk.

Đảm nhận vai trò mở màn cho bộ sưu tập Ảo Ảnh là siêu mẫu Minh Tú. Cô xuất hiện trên sàn diễn với chiếc váy xếp tầng cầu kỳ, được cắt may dựa trên hai tông màu sáng - tối, đỏ - đen… Nhà thiết kế một lần nữa cho thấy khả năng "chơi đùa" với màu sắc của mình khi tạo ra bộ trang phục mang đến hiệu ứng thị giác, giúp siêu mẫu 9X trở nên nổi bật hơn trên sàn diễn.

Sau đó, loạt hoa hậu, á hậu cùng dàn người mẫu sải bước tự tin trên sàn diễn, như đưa các khách mời bước vào một mê cung thời trang đầy ảo ảnh. NTK Minh Châu cho thấy độ "chịu chơi" của mình khi mời nhiều nàng hậu cùng tham gia trình diễn, trong đó phải kể đến hoa hậu Quế Anh, hoa khôi Diệu Ngọc, á hậu Hạnh Nguyên, hoa hậu Hà Tâm Như, á hậu Minh Kiên, á hậu Nguyễn Cao Minh Anh, á hậu Thủy Tiên, Trà My (Next Top), Hằng Nguyễn (Next Top)…

Bộ ba Ngọc Châu, Hoàng Phương, Hương Ly xuất hiện cuối chương trình.

Đặc biệt, màn hội ngộ của á hậu Hương Ly - hoa hậu Lê Hoàng Phương - hoa hậu Ngọc Châu trên sàn diễn trong vai trò kết màn bộ sưu tập Ảo Ảnh khiến dân mạng bàn tán. Còn nhớ tại một cuộc thi nhan sắc cách đây 3 năm, dàn người đẹp này từng có màn trình diễn ấn tượng, độc đáo.

Sau 3 năm, mỗi cô gái đều có một chỗ đứng nhất định trong nghề, giờ đây có màn hội ngộ tại show diễn của Đặng Trọng Minh Châu. NTK cũng đã khéo léo lựa chọn trang phục giúp tôn lên lợi thế sắc vóc của từng người đẹp. Nếu như Hương Ly đầy bí ẩn trong bộ trang phục tông đen, Lê Hoàng Phương khỏe khoắn trong thiết kế cut out tông vàng thì Ngọc Châu tựa như một đóa hồng quyến rũ với chiếc váy màu đỏ rực. Những bước catwalk mạnh mẽ, quyền lực của cả 3 tạo nên cái kết đẹp cho bộ sưu tập Ảo Ảnh.

NTK Đặng Trọng Minh Châu.

Chia sẻ về bộ sưu tập mới, Đặng Trọng Minh Châu nói: "Bản thân Minh Châu và ê kíp đã mất nhiều công sức để tạo nên Ảo Ảnh và thật may mắn khi bộ sưu tập nhận được mọi người đón nhận. Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực thời gian qua".