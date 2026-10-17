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3 năm sinh 2 đứa, tôi ở nhà chăm con, đến khi con gặp chuyện, cả nhà chồng xem tôi là tội đồ: Câu nói tổn thương đến kiệt quệ

Thanh Uyên
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Tôi tưởng chồng sẽ hiểu cho mình, nhưng anh cũng lạnh lùng trách tôi...

Từ ngày sinh đứa con thứ hai, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh hai đứa trẻ và những đơn hàng online. Con lớn mới 3 tuổi, con bé vừa tròn 6 tháng, tôi vừa chăm con, nấu nướng, dọn dẹp, vừa tranh thủ lúc các con ngủ để bán hàng kiếm thêm thu nhập. Cả ngày quay cuồng không có lúc nghỉ, vậy mà trong mắt nhà chồng, tôi vẫn chỉ là người đàn bà ăn bám.

Ban đầu, chồng tôi còn thương vợ, đôi khi phụ tôi trông con. Nhưng dần dần, nghe mẹ chồng nói ra nói vào, anh cũng thay đổi. Anh thường xuyên than phiền rằng một mình anh đi làm nuôi cả nhà, còn tôi ở nhà chẳng làm được gì ra hồn. Anh đâu biết có những đêm tôi thức đến 2-3 giờ sáng đóng hàng, sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm lo cơm nước, chăm con. Thu nhập từ bán hàng tuy không nhiều nhưng cũng đủ phụ tiền bỉm sữa, vậy mà chẳng ai ghi nhận.

Mẹ chồng tôi càng ngày càng quá đáng. Bà cho rằng đàn bà ở nhà chăm con thì sung sướng, chẳng phải chịu áp lực gì. Mỗi lần thấy tôi ngồi chốt đơn, bà lại bóng gió rằng tôi chỉ biết ôm điện thoại, không chịu làm việc nhà. Tôi đã nhiều lần cố nhịn, nghĩ rằng con còn nhỏ, đợi chúng lớn hơn một chút, tôi sẽ tìm công việc ổn định. Nhưng tôi không ngờ, chuyện xảy ra hôm trước lại khiến tôi uất ức đến mức muốn ôm con bỏ đi.

Hôm ấy, tôi địu con nhỏ trước ngực, chạy xe máy đi đón con trai lớn tan học. Đường đông, lúc tránh một chiếc xe, tôi mất thăng bằng ngã xuống. Chiếc xe đổ đè lên chân con trai lớn khiến thằng bé khóc thét. Tôi hoảng hốt dựng xe, vừa dỗ vừa run rẩy kiểm tra các con. May con nhỏ không sao, nhưng con lớn bị trật chân, phải đưa đi kiểm tra.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đã tự trách mình suốt quãng đường đưa con về. Tôi chỉ mong con mau khỏi, vậy mà vừa bước vào nhà, mẹ chồng đã mắng tôi té tát, trách tôi không biết chăm con, làm đau cháu nội. Bà còn đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, nói rằng giao con cho tôi chẳng khác nào hại chúng.

Tôi tưởng chồng sẽ hiểu cho mình, nhưng anh cũng lạnh lùng trách tôi bất cẩn, có mỗi việc ăn với chăm con mà làm không xong. Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết ôm con khóc. Tôi đâu muốn con gặp tai nạn. Tôi cũng chẳng muốn vừa chăm hai đứa nhỏ vừa kiếm từng đồng bạc lẻ. Nhưng nếu tôi không cố gắng, liệu có ai lo cho các con ngoài tôi?

Tôi càng nghĩ càng tủi thân. Tôi muốn thu dọn quần áo, đưa các con về nhà ngoại, ít nhất ở đó tôi không bị chì chiết mỗi ngày. Nhưng rồi tôi lại lo mình không đủ sức nuôi hai con nếu ly thân, càng không biết tương lai sẽ ra sao.

Tôi không sợ cực khổ, chỉ sợ mình đã cố gắng hết sức mà vẫn bị coi thường. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải lời mẹ chồng đòi đuổi đi, mà là người chồng từng hứa che chở cho tôi giờ cũng đứng về phía mẹ. Tôi vẫn chưa quyết định có nên rời khỏi nhà chồng hay không, nhưng sau chuyện này, tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra tôi cũng là một con người biết mệt mỏi, biết tổn thương và cần được sẻ chia.

Tags

chăm con

nhà chồng

mẹ chồng

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