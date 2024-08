3 nam nghệ sĩ chuyên vai đểu, ngoài đời đều là công an: Ai cũng có cuộc sống viên mãn

Đại tá - NSND Hoàng Hải

NSND Hoàng Hải sinh năm 1958. Ông nguyên là Phó trưởng Đoàn Kịch nói – Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Ông nghỉ hưu với hàm Đại tá Công an nhân dân. Dù ngoài đời là công an nhưng trên màn ảnh, ông để lại dấu dấn cho khán giả chủ yếu ở dạng vai phản diện, lưu manh, tội phạm.

Một số vai diễn phản diện ấn tượng của NSND Hoàng Hải như: Kẻ giết người Trịnh Khả trong "Chuyện làng Nhô", tướng cướp Hoàng Đạo phim "Cái chết của con thiên nga", tổng giám đốc Lê Thanh phim "Chạy án", trùm mại dâm - lão Cấn phim "Quỳnh búp bê", Thượng tá biến chất Trần Như Tuất phim "Bão ngầm"…

NSND Hoàng Hải được anh em trong nghề cũng như khán giả đặt biệt danh "ông trùm vai phản diện" phim Việt. Ông vào vai đạt tới mức từng bị chính bố ruột và các con xa lánh.

Đại tá - NSND Hoàng Hải chuyên vai phản diện trên màn ảnh Việt.

Hiện tại, tuy về hưu nhưng NSND Hoàng Hải bận rộn gấp nhiều lần lúc đi làm. Ông vẫn liên tục tham gia các dự án phim ảnh từ truyền hình tới phim ngắn.

Bên cạnh đó, ông còn mở văn phòng luật sư, chuyên tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. Nam NSND còn mở một trung tâm giáo dục, thỉnh thoảng đi dạy cho các câu lạc bộ điện ảnh hay một số trung tâm trải nghiệm làm phim.

Ngoài ra, ông còn tham gia chương trình Nhịp cầu nhân ái ở Nam Định và nhiều chương trình thiện nguyện khác ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Nam NSND bận tới nỗi nhiều khi cả tuần không ăn được bữa cơm nào với gia đình.

Trái ngược với những vai diễn phản diện trên phim, ngoài đời NSND Hoàng Hải được nhận xét là người sống chân thật, cởi mở và rất yêu gia đình.

Ông có cuộc sống sung túc và viên mãn ở tuổi U70. Nhà ông 3 thế hệ vẫn ở với nhau. Các con của ông lấy vợ, lấy chồng xong cũng ở cùng nhà. Vợ chồng ông ở tầng 2, các con ở tầng 3 và tầng 4. Nam nghệ sĩ giờ đã lên chức ông nội, ông ngoại.

"Gia đình tôi đang ở một ngõ nhỏ trên phố Kim Ngưu, nhà thì cũng bé thôi, chỉ 41m2. Nói thật, đất đai nhà cửa của tôi không thiếu, tôi cũng bán bớt đi rồi nhưng các con muốn ở chung chứ không phải mình không có điều kiện. Nhà tôi tuy nhỏ nhưng ấm cúng", NSND Hoàng Hải chia sẻ trên tờ Dân Trí.

NSND Hoàng Hải cùng vợ con và cháu.

Trung tá - NSƯT Hồ Phong

NSƯT Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong sinh năm 1971 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. NSƯT Hồ Phong ghi dấu ấn ở dạng vai phản diện.

Nhắc tới nam NSƯT không thể không kể đến các phim: Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Giọt lệ Hạ Long, Đêm ấy có người ra đi, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau…

NSƯT Hồ Phong hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân với hàm Trung tá. Vì trên màn ảnh, nam NSƯT chuyên vai đểu, vai giang hồ nên ở ngoài đời, anh bị nhiều người hiểu lầm "chắc y như phim".

Tuy nhiên, thực tế Hồ Phong là người rất cởi mở, hài hước. Anh thậm chí còn nhận mình hiền lành và ngoan, không rượu chè, cờ bạc và đặc biệt rất chung thủy, yêu vợ thương con hết mực.

Hiện tại, nam NSƯT có cuộc sống hạnh phúc, là ông bố 4 con, 2 trai, 2 gái. Ngoài thời gian đi làm, đi phim, Hồ Phong dành trọn thời gian cho gia đình, nhất là từ khi vợ sinh con thứ 4 vào năm 2023.

Anh sẵn sàng lau nhà, quét nhà, giặt giũ quần áo, nấu cơm, pha sữa cho con, chơi với con, dạy con học… không nề hà bất cứ việc gì. Thậm chí, NSƯT Hồ Phong còn nhận mình nấu cơm rất ngon, vợ nấu mấy chục năm cũng chưa bằng.

NSƯT - Trung tá Hồ Phong cùng vợ và con thứ 4.

Nghệ sĩ Việt Bắc

Nghệ sĩ Việt Bắc sinh năm 1987 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Anh từng tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2011. Anh từng được mời vào vai Xuân tóc đỏ phim "Trò đời" năm 2013. Sau này, anh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 tham gia khá nhiều phim trên VTV như: Đấu trí, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Mùa hoa tìm lại, Cuộc chiến không giới tuyến... Ngoài ra, anh còn tham gia vai phụ trong nhiều phim như: Chạy án, Cuồng phong, Ông Tơ Hai phẩy, Ba đám cưới một đời chồng…

Dù ngoài đời khoác màu áo của ngành công an nhưng trên màn ảnh, nam nghệ sĩ cũng thường được giao vai đểu cáng, nhân vật xấu tính hoặc hài hước. Đặc biệt, anh có nhiều năm tham gia chương trình Táo Quân với những vai nhỏ. Chương trình năm 2024, anh vào vai trợ lý Thiên Lôi.

Việt Bắc lấy vợ khá sớm. Bà xã của anh là người miền Nam. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiện tại, nam nghệ sĩ có hai con và cuộc sống vợ chồng êm ấm, hạnh phúc.