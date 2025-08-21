3 năm làm lao công ở xứ người, cô gái bất ngờ được phi công trẻ cầu hôn, ra mắt mới biết thân thế anh ta "không phải dạng vừa"

Khi gần 30 tuổi, cô gái tên Chu Chu (sinh năm 1974, quê Đông Bắc Trung Quốc) sang Vancouver, Canada du học. Nhà không khá giả, cha mẹ phải gom góp từng đồng để con được đi học. Chu Chu quyết định đổi ngành từ quản trị kinh doanh sang truyền thông bởi cô tin chỉ có kỹ năng thực sự mới giúp mình đứng vững ở xứ người.

Nhân duyên kỳ diệu

Để trang trải cuộc sống, Chu Chu đi làm thêm đủ nghề: thu ngân cửa hàng tiện lợi, giúp việc, lau dọn nhà cửa… Không ai ngờ chính trong những ngày âm thầm ấy, cô lại gặp người thay đổi cả cuộc đời mình: Peter, chàng phi công kém cô 4 tuổi, con trai một cơ trưởng nổi tiếng của Hãng hàng không Air Canada.

Một bên là "lao công nhập cư", một bên là "phi công nhà giàu", tưởng chừng chẳng thể có điểm chung. Nhưng Peter ngay từ lần đầu gặp đã bị thu hút bởi nét trong sáng và sự kiên cường của Chu Chu. Anh không ngại cầm máy hút bụi cùng cô dọn dẹp, không hề xấu hổ khi bị bạn bè trêu. Thậm chí, khi đưa bạn gái về nhà, Peter còn tự hào khoe "bánh bao, há cảo" cô làm ngon hơn cả nhà hàng Trung Quốc.

Tình yêu của họ nảy nở nhanh chóng. Nhưng khi Chu Chu báo tin cho gia đình, cha mẹ cô lại kịch liệt phản đối. Họ cho rằng đây là "mối tình không môn đăng hộ đối", sợ con gái bị lừa gạt nơi đất khách.

Trước sự lo lắng của cha mẹ Chu Chu, Peter không hề chùn bước. Anh lập tức bay sang Trung Quốc, tìm đến nhà bạn gái để "chính thức xin cưới".

Trong bữa cơm gia đình ở quê nhà, cha của Chu Chu liên tục chất vấn: "Con có thật lòng không? Bao giờ kết hôn? Sau này ai giữ tiền? Có sống kiểu chia đôi (AA) như phương Tây không?". Từng câu hỏi hóc búa đều được Peter mỉm cười trả lời rành rọt. Anh nói: "Cha con là cơ trưởng, mẹ con ở nhà làm nội trợ nhưng cha con luôn tôn trọng, để mẹ con quyết mọi khoản chi. Con cũng sẽ như vậy với Chu Chu".

Sự chân thành và thái độ chững chạc đã khiến cha mẹ Chu Chu đổi ý. Hai người chính thức đến với nhau. Năm 2008, khi Chu Chu 34 tuổi, còn Peter 28, họ tổ chức đám cưới. Chỉ vài năm sau, gia đình nhỏ chào đón hai em bé lai đáng yêu. Peter không chỉ là người chồng tình cảm mà còn chủ động bảo lãnh cha mẹ vợ và em gái sang định cư Canada, để Chu Chu không phải chịu cảnh xa quê.

Từ "nội trợ 12 năm" đến nữ doanh nhân truyền thông

Suốt 12 năm sau cưới, Chu Chu toàn tâm chăm sóc chồng con. Cô học làm bánh, thêu thùa, cắm hoa, trở thành "nội trợ chuyên nghiệp". Peter luôn ở bên động viên, là "cổ động viên số 1" mỗi khi vợ thử một kỹ năng mới.

Khi các con trưởng thành, Chu Chu quyết định khởi nghiệp. Năm 2020, chị lập công ty truyền thông và studio chụp ảnh, tận dụng chính kiến thức từng học. Từ vài thiết bị mua bằng thẻ tín dụng, chị dần mở rộng, phát triển thêm kênh mạng xã hội. Đến 2023, tài khoản của chị đã có hơn 600.000 người theo dõi, doanh thu từ sáng tạo nội dung thậm chí còn vượt thu nhập của chồng.

Peter vẫn luôn đồng hành, từ lặng lẽ ngồi xem vợ livestream đến giúp đặt vé máy bay cho ekip. Anh khoe tác phẩm của vợ khắp nơi, tự hào vì "người phụ nữ của mình quá giỏi".

Giờ đây, sau 16 năm chung sống, Chu Chu không chỉ có một gia đình hạnh phúc mà còn một sự nghiệp rực rỡ.

Chị nói: "Người ta có thể chê cười, có thể nghi ngờ, nhưng tôi chỉ tin vào một điều: Phụ nữ, dù ở đâu, đều có quyền chọn cuộc sống phù hợp với mình. Với tôi, hạnh phúc là có con cái ríu rít, vườn hoa nhỏ sau nhà, chồng tôn trọng, cha mẹ vẫn ngồi gói bánh quê hương trong bếp".

Một câu chuyện tình như cổ tích nhưng được viết nên bằng sự chân thành, kiên trì và dũng khí của cả hai người, bằng sức mạnh của tình yêu.