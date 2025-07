3 năm kể từ lần cuối ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam, Shark Linh giờ ra sao: Mở công ty bán khóa học AI, lập kênh Youtube với nhiều nội dung 'chữa lành'

Bà Thái Vân Linh

Mở công ty bán các khóa học AI, kĩ năng

Thái Vân Linh (Shark Linh) được biết đến là "cá mập" tham gia vào 5 mùa Shark Tank Việt Nam. Trong đó mùa 1, mùa 2 ngồi ghế nhà đầu tư chính, các mùa sau trở lại với vai trò Shark khách mời.

Bà từng đảm nhiệm các vị trí như Cố vấn cấp cao quỹ đầu tư Openspace Ventures, Giám đốc Chiến lược và Vận hành quỹ VinaCapital, Giám đốc Đầu tư tại DFJ VinaCapital.

Ngoài ra, bà còn là nhà sáng lập của nhiều thương hiệu, nổi bật là Rita Phil - Công ty chuyên thiết kế và sản xuất chân váy theo số đo tại Việt Nam.

Năm 2022, bà Thái Vân Linh sáng lập Skills Bridge - Công ty đào tạo kỹ năng làm việc trong môi trường văn phòng và kinh doanh. Hiện Shark Linh cũng là Giám đốc điều hành của Skills Bridge.

Giới thiệu trên website thaivanlinh.com, Shark Linh cho biết nếu Rita Phil là khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp của bà thì Skills Bridge là khởi đầu cho hành trình phát triển sự nghiệp của nhiều bạn trẻ và kiến tạo sức mạnh cho các doanh nghiệp.

"Thái Vân Linh có hơn 23 năm làm việc và đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong môi trường quốc tế và ở Việt Nam. Thái Vân Linh muốn chia sẻ những kinh nghiệm làm việc và khởi nghiệp đã tích lũy được đến các bạn trẻ, giúp các bạn thuận lợi hơn trên con đường tạo dựng giá trị nghề nghiệp của mình", Shark Linh chia sẻ trên website cá nhân.

Cũng theo thông tin trên website, chỉ sau gần một năm hoạt động, Skills Bridge đã có hơn 2,270 học viên, hơn 20 khách hàng doanh nghiệp, với tỷ lệ tăng trưởng học viên là 22% mỗi tháng.

Hiện Skills Bridge đang cung cấp nhiều khóa đào tạo cho cá nhân. Nổi bật là các khóa học trí tuệ nhân tạo (AI) online như AI Productivity: X10 Hiệu suất công việc với AI; AI for Decision Making - 7 Ngày ứng dụng AI chuyển dữ liệu thành quyết định chiến lược, GenAI for Office: Tự động hóa Google Sheets, Slide, Lịch trình và Botchat…

Các khóa học AI tại đây hiện có giá dao động từ 1 triệu đồng đến gần 7 triệu đồng.

Ngoài ra, Skills Bridge còn cung cấp chương trình đào tạo doanh nghiệp với các chủ đề: lãnh đạo tầm vóc, đội ngũ hiệu quả, văn hóa hợp tác và đổi mới, hệ thống linh hoạt.

Đội ngũ giảng viên tại Skills Bridge được giới thiệu là chuyên gia trong lĩnh vực của họ, với ít nhất 15 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực và ít nhất 5 năm kinh nghiệm đào tạo.

Theo thông tin trên website Skills Bridge, khóa học đã đào tạo cho hơn 40 doanh nghiệp với hơn 700 quản lý, nhân viên được đào tạo.

Lập kênh Youtube với nhiều nội dung "chữa lành"

Kênh Youtube Thái Vân Linh được lập vào tháng 3/2021. Hiện kênh đã có 730 video, với 158.000 người đăng kí, đạt 6,4 triệu lượt xem.

Trên kênh Youtube này, Shark Linh tập trung xây dựng các video về tư duy khởi nghiệp, đầu tư, quản lý tài chính, kỹ năng mềm…

Nổi bật trên kênh Youtube Thái Vân Linh là chuỗi video Làm bạn với AI. Tại đây có một loạt các video về lịch sử, xu hướng và tương lai của AI, cùng những bài phân tích sâu về vai trò của AI trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Với 47 video, AI Series này hiện đã đạt hơn 194.000 lượt xem sau 1 năm xây dựng.

Ngoài ra, kênh Youtube Thái Vân Linh tạo ấn tượng bởi chuỗi video Sống 100 Tuổi, được thực hiện với mục đích chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cá nhân về sức khỏe và lối sống. Sống 100 Tuổi hiện có chuỗi 31 video, với các nội dung nổi bật như nhịn ăn gián đoạn, bổ sung chất xơ, tập thể dục, đường huyết, ngủ sâu…

Bên cạnh đó, kênh này cũng sản xuất chuỗi video Bố mẹ đi làm, chia sẻ kinh nghiệm xử lý mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, cân bằng thời gian giữa công việc và gia đình… Bố mẹ đi làm hiện có 7 video.

Chuỗi Podcast "Chim Sớm cùng Thái Vân Linh" với định vị truyền cảm hứng mỗi ngày. Đây là nơi chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ hoặc những lời động viên tinh thần từ Shark Linh.

Thái Vân Linh sinh ra ở Việt Nam và định cư ở Mỹ từ năm 2 tuổi. Bà tốt nghiệp bằng danh dự của Đại học Nam California (University of Southern California) và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (bằng MBA) của trường Wharton (The Wharton School, at the University of Pennsylvania).

Thái Vân Linh chính thức trở về Việt Nam sinh sống và phát triển sự nghiệp vào năm 2008.

Bà từng chia sẻ trên website cá nhân rằng: "Hôm nay, tôi sẽ làm những việc không ai chịu làm. Để ngày mai, tôi có thể làm những thứ không ai có thể làm".