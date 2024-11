3 mỹ nữ phim xưa đỉnh nhất: Người là gái một con, người có nhan sắc khuôn vàng thước ngọc

Dù chỉ mới lên sóng song bộ phim Tham vọng giàu sang đang phát trên THVL1 đã gây nên cơn sốt hâm mộ lớn.

Tham vọng giàu sang lấy bối cảnh xưa, xoay quanh cặp chị em cùng cha khác mẹ Thanh Trúc (Lê Tam Triều Dâng) và Bình An (Yeye Nhật Hạ). Bình An là con gái của người ở trong nhà, chính bởi vậy dù mang trong mình dòng máu của cậu Hai nhưng vẫn phải lớn lên như người hầu kẻ hạ. Thanh Trúc là tiểu thư "hàng real", lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ.

Yeye Nhật Hạ và Lê Phương

Dù vậy cô vẫn vô cùng lương thiện và yêu thương Bình An vô điều kiện. Nhờ có cô chị cùng cha khác mẹ này mà cuộc sống của Bình An trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên Bình An vẫn luôn ôm mộng báo thù, luôn muốn cướp đoạt mọi thứ của chị gái.

Trong thời gian Tham vọng giàu sang phát sóng, Yeye Nhật Hạ, Lê Tam Triều Dâng và Lê Phương liên tục khuấy đảo mạng xã hội vì những cảnh diễn vô cùng hấp dẫn. Đồng thời, nhan sắc của 3 người đẹp cũng được đặt lên bàn cân.

Lê Phương

Với Tham vọng giàu sang, Lê Phương đóng vai bà Tú - là vợ của nhân vật do Cao Minh Đạt thủ vai. Bà Tú có dáng vẻ sang trọng, vòng vàng đeo đỏ cả người. Bề ngoài, người phụ nữ này trông dễ gần nhưng thực chất tâm địa lại khá xấu xa, luôn tìm cách hãm hại con riêng của chồng.

Ở những tập gần đây, bà Tú ra tay hãm hại cậu 2 Thịnh (Bạch Công Khanh), biến anh từ một thanh niên lanh lợi trở nên khù khờ, phải ngồi xe lăn. Nhân vật bà Tú khiến khán giả ghét cay ghét đắng vì quá thâm hiểm, độc ác.

Lê Phương

Nói về phản ứng của khán giả, Lê Phương chia sẻ vì đóng vai phản diện nên cô bị khán giả chỉ trích, chê bai nhiều. "Những ngày qua, tôi cảm nhận được là phim càng chiếu, tôi càng có khả năng xây biệt thự, chưa gì đã nhận được bình luận rất khó nghe từ khán giả", Lê Phương nói.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, cô từng tham gia các phim: Ký túc xá, Giông tố cuộc đời, Bìm bịp kêu chiều, Tình như tia nắng, Chỉ một tình yêu, Thương con cá rô đồng, Gạo nếp gạo tẻ.

Lê Phương sở hữu vẻ ngoài hiền hậu, dịu dàng nên thường được giao các vai chính diện. Hiện tại, cô đang sống hạnh phúc, ấm êm cùng chồng và các con.

Yeye Nhật Hạ

Yeye Nhật Hạ đóng vai An, con gái của Hường - là người ở trong gia đình bà Mai. Thời trẻ, Hường bị ông chủ cưỡng bức nên mới sinh ra An. Về phần bà Mai, vì ghen tuông với bà Hường nên liên tục trút giận lên người An.

Dù được chị gái cùng cha khác mẹ yêu thương nhưng trong An luôn có sự tổn thương sâu sắc. Nỗi ám ảnh bị hành hạ, sống không bằng chết khiến An sinh ra hận thù. Lớn lên, An tuy có máu mủ với cha nhưng vẫn phải sống như người ở, chính bởi vậy cô luôn muốn tìm cách chiếm đoạt hạnh phúc từ chị gái (là con của bà Mai).

Yeye Nhật Hạ

Với nhân vật An, khán giả khen chê trái chiều. Về mặt diễn xuất, Yeye Nhật Hạ thuyết phục khán giả hoàn toàn. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng cô xinh đẹp theo kiểu hiện đại, lại từng tiêm môi nên nhìn không phù hợp.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều khán giả bênh vực Nhật Hạ với lý do miễn đẹp là được. Hơn nữa, Nhật Hạ diễn quá hay, mọi thứ đều thuyết phục nên chẳng có gì mà phải bàn cãi.

Yeye Nhật Hạ sinh năm 1994, là một trong số những nữ diễn viên thành danh từ loạt phim truyền hình Gia đình phép thuật, Mùi ngò gai gây sốt một thời.

Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, Nhật Hạ bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi". Năm 19 tuổi, Nhật Hạ lập gia đình. Năm 20 tuổi, Nhật Hạ sinh em bé. Mặc cho bạn bè đồng trang lứa đóng phim, ra MV liên tục, Nhật Hạ vẫn im hơi lặng tiếng, dành trọn 4 năm ở nhà chăm con.

Mấy năm gần đây, Nhật Hạ hoạt động sôi nổi trở lại và thường xuyên góp mặt trong những dự án phim ăn khách.

Lê Tam Triều Dâng

Cùng đảm nhận vai nữ chính với Yeye Nhật Hạ là Lê Tam Triều Dâng. Nhờ gương mặt có ngũ quan hài hòa, cộng với thần thái sang trọng, Lê Tam Triều Dâng được khen ngợi hết lời. Nhiều khán giả cho rằng cô sở hữu đường nét thuộc vào hàng khuôn vàng thước ngọc.

Nhân vật Lê Tam Triều Dâng đóng là Trúc, cô tiểu thư yểu điệu, hiền lành, tốt bụng. Trúc sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng cô cũng không ngại khó, muốn san sẻ công việc nhà cũng như giúp đỡ và bảo vệ cho đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình dẫu cho mẹ ruột ngăn cản. Đáng tiếc sự thiện lương của Trúc không cảm hóa được An. Sau này, An đã bày mưu tính kế để cướp đi nhiều thứ đáng lẽ ra thuộc về Trúc.

Lê Tam Triều Dâng không phải cái tên xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô từng được gọi là bản sao của Angela Phương Trinh vì gương mặt có nhiều nét giống đàn chị.

Trước khi Tham vọng giàu sang lên sóng, Lê Tam Triều Dâng từng đóng phim Hoa vương. Hiện tại, một bộ phim khác của cô cũng đang được phát sóng trên VieON là Tiểu tam không có lỗi.