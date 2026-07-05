3 mỹ nhân từng đóng vai Nam Phương Hoàng hậu: Người được khen thần thái, người thu hút với hàng trăm triệu lượt xem

Hơn 20 năm qua, mỗi lần Nam Phương Hoàng hậu xuất hiện trên màn ảnh Việt đều kéo theo nhiều kỳ vọng và so sánh, bởi số diễn viên từng đảm nhận vai diễn này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một dự án điện ảnh vừa công bố nữ chính vào vai Nam Phương Hoàng hậu lập tức khiến khán giả bàn luận sôi nổi. Đây không chỉ là màn tái xuất đáng chú ý của một "ngọc nữ" sau nhiều năm vắng bóng mà còn gợi nhắc những gương mặt từng hóa thân vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn trên màn ảnh. Mỗi người chỉ xuất hiện trong một tác phẩm nhưng đều để lại dấu ấn theo cách rất riêng.

Tăng Thanh Hà: Màn tái xuất sau 13 năm với vai diễn được mong chờ nhất

Thông tin Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng trở thành tâm điểm của làng giải trí ngay khi nhà sản xuất công bố dàn diễn viên. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm kể từ Mỹ nhân kế , cũng là vai diễn đánh dấu sự tái xuất của cô sau thời gian dài tập trung cho gia đình.

Điều đáng chú ý là trước khi chốt dàn diễn viên, ê-kíp từng dành nhiều tháng tìm kiếm gương mặt phù hợp cho vai Nam Phương Hoàng hậu. Theo đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito, nhân vật không chỉ cần ngoại hình mang vẻ đẹp Á Đông, thần thái quý phái mà còn phải thể hiện được chiều sâu của một người phụ nữ có học thức phương Tây nhưng sống trong khuôn phép cung đình. Sau quá trình cân nhắc, Tăng Thanh Hà được lựa chọn vì hội tụ nhiều yếu tố về khí chất, kinh nghiệm diễn xuất và độ chín trong hình ảnh.

Theo ê-kíp, Hoàng hậu cuối cùng không phải phim lịch sử thuần túy mà là tác phẩm tâm lý lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại, khai thác những lựa chọn, cảm xúc và số phận của các nhân vật phía sau danh vị.

Phần phục trang, bối cảnh và nghi lễ cung đình được chuẩn bị trong thời gian dài với sự tham vấn của các nhà nghiên cứu lịch sử. Đây cũng là một trong những dự án hiếm hoi về triều Nguyễn đầu tư lớn cho phần mỹ thuật nhằm tái hiện không gian Hoàng cung Huế, vì vậy diễn viên phải dành thời gian làm quen với cách đi đứng, cúi chào, sử dụng trang phục và nghi thức của hoàng gia.

Ngay sau khi tạo hình và dàn diễn viên được công bố, mạng xã hội nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng Tăng Thanh Hà sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, nền nã và phong thái sang trọng phù hợp với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vai diễn đòi hỏi thần thái quý tộc và chiều sâu nội tâm rất lớn, vì vậy cần chờ bộ phim ra mắt mới có thể đánh giá toàn diện.

Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án, Tăng Thanh Hà thừa nhận vai Nam Phương Hoàng hậu vừa là vinh dự vừa là áp lực rất lớn, bởi đây là nhân vật được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. " Nhưng rồi mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu. Hà đã có một hành trình rất đẹp với Hoàng hậu cuối cùng ", Tăng Thanh Hà trải lòng.

Hòa Minzy: Nam Phương Hoàng hậu bước ra từ MV trăm triệu lượt xem

Trước khi điện ảnh khai thác cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, hình tượng này từng được Hòa Minzy tái hiện trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp phát hành năm 2020.

Dù chỉ là một sản phẩm âm nhạc, MV được đầu tư như một phim ngắn với bối cảnh cung đình, phục trang, nghi lễ và nhiều chi tiết lịch sử được nghiên cứu kỹ lưỡng. Hòa Minzy vào vai Nam Phương Hoàng hậu từ thời còn là tiểu thư Nguyễn Hữu Thị Lan cho đến khi trở thành Hoàng hậu của triều Nguyễn.

Để hoàn thiện hình tượng Nam Phương Hoàng hậu, ê-kíp mất nhiều tháng nghiên cứu tư liệu lịch sử, phục dựng phục trang, bối cảnh và các nghi lễ trong cung. Hòa Minzy cũng chia sẻ cô đọc nhiều tài liệu về cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu để hiểu hơn tâm lý nhân vật thay vì chỉ thể hiện qua biểu cảm buồn trong một MV ca nhạc.

Với tạo hình cổ điển, gương mặt phúc hậu và lối diễn giàu cảm xúc, nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen vì tái hiện được hình ảnh một người phụ nữ yêu sâu đậm nhưng phải chấp nhận nhiều hy sinh trước những biến động của hoàng gia.

Điều được khán giả nhắc đến nhiều nhất không chỉ là tạo hình mà còn là những phân cảnh gần như không có thoại. Chỉ bằng ánh mắt, biểu cảm khi đứng cạnh vua Bảo Đại hay lúc lặng lẽ chứng kiến những biến cố trong hôn nhân, Hòa Minzy tạo nên hình ảnh một Nam Phương Hoàng hậu giàu cảm xúc nhưng luôn giữ sự điềm tĩnh. Đây cũng là lý do nhiều khán giả đến nay vẫn xem đây là một trong những tạo hình đẹp nhất về vị hoàng hậu cuối cùng trên màn ảnh.

Không chỉ gây tiếng vang về mặt nghệ thuật, Không thể cùng nhau suốt kiếp còn trở thành hiện tượng trên YouTube với hàng trăm triệu lượt xem, giúp câu chuyện tình giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại đến gần hơn với khán giả trẻ. Khi thông tin Tăng Thanh Hà nhận vai được công bố, nhiều cư dân mạng cũng nhắc lại Hòa Minzy như một trong những hình tượng Nam Phương Hoàng hậu đáng nhớ trên màn ảnh.

Nghệ sĩ Yến Chi: Người đầu tiên đưa Nam Phương Hoàng hậu lên màn ảnh truyền hình

Nếu Hòa Minzy giúp hình tượng Nam Phương Hoàng hậu lan tỏa đến khán giả trẻ thì nghệ sĩ Yến Chi lại là người đầu tiên khắc họa nhân vật này một cách tương đối đầy đủ trên truyền hình qua bộ phim Ngọn nến hoàng cung .

Ra mắt từ năm 2004, bộ phim lấy bối cảnh giai đoạn cuối triều Nguyễn, trong đó Nam Phương Hoàng hậu là một trong những nhân vật trung tâm. Để đảm nhận vai diễn, nghệ sĩ Yến Chi dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu về lễ nghi cung đình, phong thái, cách nói chuyện và cuộc đời của vị hoàng hậu nổi tiếng tài sắc.

Không phụ lòng mong đợi của khán giả, Yến Chi khi lên phim không chỉ hóa thân xuất sắc, làm sống dậy hình ảnh của một hoàng hậu cao quý trong lòng mọi người mà còn được nhận xét là sở hữu nhan sắc giống Hoàng hậu Nam Phương đến 90% từ ánh mắt tới từng góc nghiêng. Yến Chi cũng lột tả được đúng vẻ đẹp thùy mị của phụ nữ miền Nam, hiền lành và quyến rũ.

Trong một cuộc phỏng vấn sau khi phim phát sóng, Yến Chi cho biết bà dành nhiều thời gian đọc tài liệu về Nam Phương Hoàng hậu và nhiều lần xúc động trước số phận của nhân vật. Nữ diễn viên từng chia sẻ có những cảnh quay khiến bà khó thoát khỏi cảm xúc bởi càng tìm hiểu càng thấy cuộc đời vị hoàng hậu nổi tiếng tài sắc lại chất chứa nhiều nỗi cô đơn.

Không lựa chọn lối diễn bi lụy, Yến Chi xây dựng hình ảnh một Nam Phương Hoàng hậu điềm đạm, chuẩn mực, kín đáo nhưng ẩn chứa nhiều giằng xé nội tâm. Thần thái nền nã cùng diễn xuất tiết chế giúp nữ nghệ sĩ nhận nhiều lời khen từ khán giả truyền hình thời điểm bộ phim phát sóng.

Dù hơn hai thập kỷ đã trôi qua, đây vẫn là một trong những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất khi nói về hình tượng Nam Phương Hoàng hậu trên màn ảnh Việt.

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Hơn hai thập kỷ qua, hình tượng Nam Phương Hoàng hậu chỉ vài lần xuất hiện trên màn ảnh Việt, từ phim truyền hình, MV ca nhạc đến điện ảnh. Mỗi lần trở lại, nhân vật đều kéo theo những cuộc bàn luận về tạo hình, thần thái và cách tái hiện một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam.

Với Hoàng hậu cuối cùng , Tăng Thanh Hà không chỉ đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm vắng bóng mà còn đảm nhận một vai diễn vốn hiếm người thể hiện. Khi bộ phim ra mắt, khán giả sẽ có thêm một góc nhìn mới về Nam Phương Hoàng hậu, đồng thời không tránh khỏi những so sánh với các hình tượng từng ghi dấu ấn trên màn ảnh trước đó.

(Ảnh trong bài: FBNV)