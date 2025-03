3 mỹ nhân phim Hàn 18+ nóng nhất thời gian gần đây: "Lần đầu" của nàng ngọc nữ gây bão MXH, không xem quá tiếc

Nhắc đến những nữ hoàng cảnh nóng trên màn ảnh Hàn Quốc, khán giả sẽ nghĩ ngay tới Jeon Do Yeon, Cho Yeo Jung hay Lim Ji Yeon. Tuy nhiên, những năm gần đây làng phim xứ Kim Chi xuất hiện một số mỹ nhân phim 18+ khác cũng rất đáng chú ý. Dưới đây là 4 cái tên mà các tín đồ mê phim Hàn nhất định phải biết:

Park Ji Hyun

Park Ji Hyun kết hợp với tài tử Song Seung Hun trong "Hidden face".

Đầu tiên, chúng ta có Park Ji Hyun. Hồi năm ngoái, cô cùng với Song Seung Hun và Cho Yeo Jung tạo nên bộ phim "đốt mắt" nhất 2024 mang tên "Hidden face" (tựa Việt: "Người giấu mặt").

"Hidden face" là một tác phẩm với ý tưởng độc đáo, kể về nhân vật nam chính là vị nhạc trưởng nổi danh Seong Jin. Anh tìm kiếm vị hôn thê Soo Yeon (Cho Yeo Jeong), người đã mất tích một cách bí ẩn. Tuy nhiên sau đó, Seong Jin lại gặp gỡ và rơi vào lưới tình với Su Yeon (Park Ji Hyun). Thực tế, Soo Yeon bị mắc kẹt ở một căn phòng bí mật trong nhà, để rồi phải tận mắt chứng kiến vị hôn phu của mình ân ái với một cô gái khác.

Ở bộ phim này, Park Ji Hyun có nhiều cảnh ân ái, khoe da thịt làm dậy sóng MXH, khiến không ít người xem ngỡ ngàng. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên Park Ji Hyun khỏa thân táo bạo như vậy trên màn ảnh rộng. Hơn nữa trước "Hidden face", nhắc đến Park Ji Hyun thì khán giả sẽ nhớ tới cô với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình như "Anh có thích Brahms?", "Chạy Đến Bên Em Với Vận Tốc 493km" hay "Cậu út nhà tài phiệt".

Trong tháng 3/2025, khán giả Việt sẽ tiếp tục gặp Park Ji Hyun trên màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh "Nghề siêu khó nói". Ở tác phẩm này, cô hợp tác cùng các gương mặt gạo cội như Choi Si Won, Sung Dong Il, Park Cheol Min....

Cha Joo Young

Cha Joo Young trong siêu phẩm báo thù "The glory".

Nhắc đến những mỹ nhân phim Hàn 18+ đình đám thời gian gần đây thì không thể bỏ quên Cha Joo Young. Cô nổi lên một cách mạnh mẽ với vai phản diện Choi Hye Jung trong siêu phẩm báo thù "The glory" (tựa Việt: "Vinh quang trong thù hận") do Song Hye Kyo đóng chính. Ở tác phẩm này, nữ diễn viên có những cảnh nóng trần trụi, thiêu đốt màn hình khi nhân vật Choi Hye Jung cố quyến rũ Jeon Jae Jun (Park Sung Hoon) và khi cô ta thẳng thừng đốp chát với Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon).

Tất nhiên, không cần nói thêm về sức nóng của chúng. Thế nhưng, tính nghệ thuật của phân cảnh Choi Hye Jung cởi áo ra và ném đi trước mặt Park Yeon Jin thực sự đáng bàn. Nó cho thấy sự thất thế, tự ti từ sâu trong nội tâm của Choi Hye Jung trước Park Yeon Jin. Ngoài cơ thể quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn ra, Choi Hye Jung thực sự chẳng có gì cả.

Cha Joo Young ở phim "The queen who crowns" chiếu từ tháng 1 và mới khép lại vào ngày 10/2.

Ngoài vai diễn trong "The glory", Cha Joo Young còn đốt mắt khán giả với loạt cảnh nóng trong bộ phim sử kịch 18+ "The queen who crowns" (tựa Việt: "Nguyên Kính vương hậu"). Đây là một tác phẩm thu hút nhiều sự chú ý ở đầu năm 2025, không chỉ vì những cảnh quay táo bạo mà còn về chất lượng nội dung khi đưa một nhân vật lịch sử có thật lên màn ảnh.

Kang Hae Lim

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Kang Hae Lim. Cô gây chú ý với vai nữ chính Kim Sum trong bộ phim tâm lý - giật gân dán nhãn 18+ "Somebody". Đây là một tác phẩm đáng chú ý, kể câu chuyện của một tên sát nhân loạn thần tên Seong Yun O (Kim Young Kwang).

Kang Hae Lim và Kim Young Kwang trong "Somebody".

Hắn ta sở hữu vẻ ngoài lịch thiệp, bảnh bao khiến các cô gái chết mê chết mệt. Thông qua ứng dụng hẹn hò, Seong Yun O tìm kiếm con mồi và Kim Sum là một trong số đó. Tuy vậy, Seong Yun O cuối cùng lại phải lòng cô.

Ở bộ phim "Somebody", Kang Hae Lim gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất tốt. Dù vậy cho đến nay, sự nghiệp của nữ diễn viên không phát triển quá nhanh. Thực tế là suốt khoảng thời gian gần 3 năm qua, Kang Hae Lim vắng bóng trên màn ảnh. Tuy nhiên vào tháng 4 tới, cô sẽ xuất hiện trong bộ phim "Lobby".

Đây là dự án nghệ thuật cực kỳ đáng chú ý với Kang Hae Lim khi lần đầu tiên, cô có cơ hội đóng điện ảnh và ngay lập tức nhận vai nữ chính. Không chỉ vậy, Kang Hae Lim còn được hợp tác với nhiều diễn viên tên tuổi như Kim Eui Sung, Lee Dong Hwi, Park Byung Eun và nổi bật nhất là ông hoàng phòng vé Ha Jung Woo.