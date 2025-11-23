3 mẹ con ngồi trên mái nhà 27 tiếng tránh lũ, vừa được cứu xuống thì nhận tin xé lòng

Vài ngày trước, câu chuyện chị Đỗ Thị Hồng Đào (sinh năm 1994, ở xóm Bầu Trạnh, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) cùng 2 con chạy lên mái nhà tránh lũ, liên tục đăng status cầu cứu trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trong cơn mưa lớn, gió lạnh, đói khát vì chưa được ăn gì suốt nhiều giờ, đã có lúc chị Đào tưởng chừng như 3 mẹ con không thể cầm cự nổi. Cuối cùng, sau 27 tiếng kinh hoàng, chị Đào cùng 2 con đã được giải cứu lúc 20 giờ ngày 20/11.

Chia sẻ trên báo Dân trí sau khi đã thoát nạn, chị Đào kể chiều ngày 19/11, thấy nước lũ mỗi lúc lại cuộn lên dữ dội, ngôi nhà nằm ở giữa cánh đồng heo hút, thưa thớt bóng người, chị Đào chỉ kịp đưa 2 con lên nóc nhà. Mưa lớn liên tục, chỉ trong chốc lát, căn nhà của chị Đào chìm trong nước. 3 mẹ con co ro trên mái tôn, bị cô lập hoàn toàn, chỉ biết lên mạng kêu cứu liên tục.

Những lời kêu cứu liên tục của chị Đào trên mạng xã hội khiến nhiều người lo lắng.

2 đứa trẻ chạy lũ theo mẹ.

Chồng chị Đào - anh Trí đi làm thợ hồ ở xa. Ở quê chỉ có chị Đào, 2 đưa con nhỏ và người bố chồng gần 80 tuổi. Khi nước lũ bắt đầu dâng lên, cụ ông tuổi cao, sức yếu nên không thể leo lên mái nhà cùng con cháu nên đã cố đi tìm nơi trú.

Theo lời chị Đào, ban đầu nước chỉ ngập thấp, người phụ nữ ráng kê đồ đạc lên cao. Thế nhưng sau đó, nước dâng nhanh quá, chị chẳng kịp trở tay. Cửa nhà bị bật tung, đồ đạc cũng bị nước hất đi hết. Chị Đào chỉ biết ôm 2 con lên nóc nhà, kịp mang theo 2 lốc sữa cho các con cầm cự. Nhớ lại khoảng thời gian chịu đói, chịu rét trên mái nhà, chị Đào nói thấy 2 con lạnh run, mặt tái xanh, chị sợ các con không chịu nổi nên chỉ biết khóc và cầu xin.

Hiện tại, 3 mẹ con chị Đào đã được đưa lên vùng cao an toàn. 2 cháu bé được ủ ấm, cho ăn, tinh thần dần ổn định. Thế nhưng, sau khi được cứu, chị Đào lại nhận tin xé lòng, đó là bố chồng đã bị lũ cuốn trôi. Thi thể của cụ ông được tìm thấy sau đó không lâu.

May mắn thoát nạn nhưng chị Đào nhận tin đau lòng rằng bố chồng của chị đã bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 22/11, anh Trí đã vượt 400km bằng xe máy từ Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) về đến Đắk Lắk, đoàn tụ với vợ con. Cùng ngày, vợ chồng anh Trí, chị Đào đã lo chôn cất cho bố. Cơn lũ đã cướp đi người cha cùng tài sản mà gia đình tích góp bấy lâu nay.

Hiện tại, căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Trí ngập bùn đất, đồ đạc hỗ độn, tan hoang. Các con của anh chị đã được gửi tạm sang nhà hàng xóm. Trước mắt, vợ chồng anh Trí dọn dẹp nhà cửa, lo cúng thất cho bố. Anh chưa biết tương lai sẽ thế nào bởi hiện tại lòng vẫn ngổn ngang, rối bời. Song, việc vẫn còn vợ, con ở bên cạnh với anh Trí bây giờ là điều quý giá nhất.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, theo báo cáo nhanh đến 7h sáng 23/11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh Trung Bộ làm 90 người chết. Trong đó, Đắk Lắk có 63 người chết, 8 người đang mất tích.

Tại Đắk Lắk hiện còn 4 xã, phường: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ bị ngập, trong đó nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.