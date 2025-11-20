3 mẹ con mắc kẹt trên nóc nhà, cầu cứu xuyên đêm trong lũ dữ ở Đắk Lắk: Tình hình mới nhất

Những ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực phía Đông bị nhấn chìm trong nước lũ. Hình ảnh bà con ở đây chống trọi với thiên tai khiến người dân khắp nơi bàng hoàng, xót xa.

Tối 19/11, mạng xã hội thắt lòng, ám ảnh trước lời kêu cứu trên Facebook của tài khoản tên Hồng Đào. Chị Đào cho biết, lũ lên nhanh, mẹ con chị bị cô lập trong ngôi nhà giữa cánh đồng, xung quanh ít nhà dân. Lũ lên tới đâu, mấy mẹ con tránh tới đó, cuối cùng 3 mẹ con phải lên nóc nhà tránh lũ trong cảnh mưa rét, đói khát.

Lời cầu cứu của chị Đào trên mạng xã hội.

Chị Đào liên tục đăng status, nhờ mọi người cứu giúp: "Trời ơi, mọi người kêu cứu giúp em, còn 2 cháu nhỏ. Em ở xóm Bầu Trạnh, Bạn Lộc, Hòa Mỹ Đông, Đắk Lắk". (sau sáp nhập là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk - PV). Người phụ nữ cũng cho biết, mấy mẹ con đã nhịn đói từ trưa hôm trước.

Những lời kêu cứu của chị Hồng Đào khiến nhiều người hoang mang, lo lắng, liên tục chia sẻ thông tin để mong có đội cứu hộ giúp được mấy mẹ con. Mọi người cũng khuyên chị nên bình tĩnh, hạn chế mở điện thoại tránh hết pin, cố gắng vì các con.

Theo nguồn tin trên báo VTC News, người phụ nữ trên là chị Đỗ Thị Hồng Đào (sinh năm 1994). Chồng của chị Đào đang làm thợ hồ ở TP.HCM. Biết tin vợ con gặp nạn nhưng anh cũng bất lực vì đường sá tê liệt.

Xóm nơi chị Đào sống nằm giữa cánh đồng, chỉ có 4 nhà. Khi nước lên quá nhanh, nhà chị Đào cùng một nhà hàng xóm (cũng có một người mẹ và 2 con nhỏ) đều leo lên mái nhà chờ cứu hộ nhưng suốt đêm không ai tiếp cận được.

Xóm nơi chị Đào sinh sống nằm giữa cánh đồng, chỉ có 4 nhà.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, trong đêm 19/11, chị Đào 2 lần phát trực tiếp trong bóng tối. Người phụ nữ vừa khóc, vừa động viên con và bày tỏ mong muốn sớm được cứu giúp vì trời mưa to và quá lạnh.

Tài khoản của chị Đào tiếp tục lên mạng xã hội cầu cứu vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 20/11. Đến khoảng 5 giờ 45, phóng viên báo VietNamNet liên lạc được với chị Đào. Người phụ nữ cho biết đang chờ đội cứu hộ lên cứu và máy điện thoại đã gần hết pin.

Thông tin về sự việc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ai cũng cầu chúc 3 mẹ con chị Đào cũng như toàn thể những người dân đang mắc kẹt sớm được giải cứu, bình an vô sự.