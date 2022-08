3 mẹ con cụ bà 85 tuổi ròng rã kêu oan tội giết người được bồi thường 5 tỉ đồng

Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa ban hành quyết định thỏa thuận về việc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đồng ý bồi thường oan sai cho gia đình cụ Nguyễn Thị May (85 tuổi; trú tại TP Cao Bằng) số tiền 5 tỉ đồng.

Cụ Nguyễn Thị May bị bị tạm giam oan 5 tháng - Ảnh: CTV

Theo quyết định này, Viện kiểm sát (VKS) quân sự Quân khu 1 đồng ý chi trả số tiền bồi thường các thiệt hại về tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất, chi phí đi lại kêu oan và chi phí thuê luật sư cho nguyên đơn.

Cụ thể, VKS quân sự Quân khu 1 đồng ý bồi thường cho 3 mẹ con cụ May 5 tỉ đồng, trong đó cụ May nhận 1,5 tỉ đồng, ông Trần Ngọc Hùng (con trai cụ May) nhận 2 tỉ đồng và bà Trần Thị Nga (con gái cụ May) nhận 1,5 tỉ đồng.

VKS quân sự Quân khu 1 cam kết thực hiện chi trả ngay sau khi có nguồn kinh phí bảo đảm.

Về yêu cầu phục hồi danh dự, VKS quân sự Quân khu 1 sẽ đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 5 số báo tỉnh Cao Bằng, đồng thời sẽ cấp lại quyết định đình chỉ bị can cho 3 mẹ con cụ May.

Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Gia đình cụ Nguyễn Thị May kêu oan hơn 30 năm - Ảnh: CTV

Theo nội dung vụ án, tối 7-2-1988, thượng úy Lê Danh Tân (công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng) trên đường nghỉ phép có ghé nhà cụ May ngủ nhờ. Khoảng 4 giờ hôm sau, thượng úy Tân bị ngã xuống hố dẫn tới tử vong.

Tháng 3-1988, VKS quân sự tỉnh Cao Bằng (nay là VKS quân sự Quân khu 1) đã khởi tố ông Trần Ngọc Hùng về tội Giết người. Hai tháng sau, cụ May và con gái cụ là bà Trần Thị Nga cùng bị khởi tố về tội Giết người.

Tháng 3-1991, VKS quân sự Quân khu 1 đình chỉ bị can đối với ba mẹ con cụ May vì không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Ba mẹ con cụ May được trả tự do sau khi cụ May bị tạm giam 5 tháng, ông Hùng 22 tháng và bà Nga 2 tháng.

Do không nhận được giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền xác định mình không phạm tội, cụ May đã gửi đơn khắp nơi kêu oan và yêu cầu bồi thường.

Đến tháng 5-2020, VKS quân sự Quân khu 1 trả lời đơn theo hướng không có căn cứ để giải quyết. Cụ May khiếu nại nhưng cơ quan này vẫn bảo lưu quan điểm.

Tháng 10-2021, ba mẹ con cụ May quyết định khởi kiện VKS quân sự Quân khu 1, đề nghị TAND tỉnh Cao Bằng buộc VKS quân sự Quân khu 1 xin lỗi công khai và bồi thường. Ban đầu cụ May yêu cầu bồi thường 15 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh xuống còn 10 tỉ đồng.

Đến tháng 4-2022, trong quá trình thụ lý vụ án, Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức buổi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ. Đồng thời tiến hành phiên hòa giải giữa nguyên đơn và bị đơn.

Sau khi làm việc, hai bên đi đến thống nhất và đạt được thỏa thuận.