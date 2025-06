3 mẫu SUV cỡ C được lòng khách Việt: CX-5 lần đầu còn dưới 700 triệu, CR-V giảm giá hơn 60 triệu đồng

Top đầu phân khúc

Phân khúc SUV cỡ C luôn là một trong những phân khúc sôi động bậc nhất thị trường với sự tham gia của hàng loạt mẫu xe như Toyota Corolla Cross, Ford Territory, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, KIA Sportage, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008, Subaru Forester,Jaecoo J7, MG HS,... Tuy nhiên, Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson là ba cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách những mẫu xe được lòng khách Việt.

Trên thị trường, cả ba mẫu xe Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mazda CX-5 đều đạt được doanh số ổn định và nằm trong top đầu phân khúc.

Trong tháng 4 vừa qua, người Việt đã mua 1.416 xe Mazda CX-5, tăng 28,8% so với tháng trước (đạt 1.099 xe). Con số này không chỉ giúp Mazda CX-5 thống lĩnh phân khúc mà còn vươn lên Top đầu trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 4.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4 giúp doanh số tích lũy từ đầu năm đến nay của Mazda CX-5 đạt 4.438 xe, tăng tới 42,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong suốt 4 năm qua, Mazda CX-5 vẫn là "ông vua" thống trị phân khúc SUV cỡ C và hiện vẫn chưa có đối thủ. Năm 2024, mẫu xe của Mazda dẫn đầu với 14.781 xe đã bán ra thị trường.

Trong tháng 4/2025, Mazda CX-5 tiếp tục châm ngòi cho cuộc đua ưu đãi. CX-5 mở màn bằng chương trình giảm 55 triệu đồng, đưa giá xe về dưới 700 triệu đồng, giá thực tế còn 694 triệu đồng (áp dụng cho cho bản tiêu chuẩn Deluxe sản xuất năm 2024).

Honda CR-V, không kém phần nổi bật, cũng có một doanh số ấn tượng trong năm 2024 với 6.688 xe bán ra xếp thứ 3 toàn phân khúc. Mặc dù lượng xe bán ra có phần thấp hơn Mazda CX-5, nhưng điều này không làm giảm đi giá trị của CR-V trong mắt người tiêu dùng, nhất là khi CR-V có những phiên bản mới với động cơ hybrid.

Hyundai Tucson đã ghi nhận doanh số 6.641 xe, xếp ở vị trí thứ 4 trong phân khúc năm 2024.

Mẫu xe này cũng được đại lý giảm giá hơn 20 triệu đồng giúp cải thiện doanh số một cách đáng kể. Đặc biệt, trong tháng 3/2025, Hyundai Tucson bất ngờ trở thành cái tên bán chạy thứ hai phân khúc xe gầm cao cỡ C, cao hơn hai bậc so với 2 tháng đầu năm 2025.

Nên chọn Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mazda CX-5?

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng sôi động, phân khúc SUV cỡ C luôn là tâm điểm với sự cạnh tranh gay gắt từ các mẫu xe nổi bật. Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mazda CX-5 là ba cái tên tiêu biểu, liên tục dẫn đầu về doanh số và thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Honda CR-V: Lựa chọn bền bỉ, an toàn và thực dụng

Honda CR-V là một trong những mẫu SUV có mặt sớm nhất tại thị trường Việt Nam, xây dựng được danh tiếng vững chắc về độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và giá trị bán lại cao.

Về thiết kế, Honda CR-V mang phong cách chững chạc, lịch lãm và không kém phần mạnh mẽ. Những đường nét dứt khoát, cụm đèn LED sắc sảo và lưới tản nhiệt lớn tạo nên vẻ ngoài hiện đại và đầy cuốn hút. Điểm cộng lớn của CR-V nằm ở không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt là phiên bản 7 chỗ (5+2), đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của các gia đình đông người. Hàng ghế thứ ba tuy không quá rộng rãi nhưng đủ dùng cho những chuyến đi ngắn.

Về khả năng vận hành, Honda CR-V nổi bật với động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo sản sinh công suất ấn tượng, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và linh hoạt trong đô thị lẫn trên cao tốc.

Đặc biệt, sự xuất hiện của phiên bản hybrid (e:HEV) đã nâng tầm CR-V về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, phù hợp xu hướng xe xanh trong tương lai.

Hệ thống an toàn Honda SENSING là một trong những điểm mạnh vượt trội của CR-V, bao gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, v.v., mang lại sự yên tâm tối đa cho người lái và hành khách.

Tuy nhiên, Honda CR-V vẫn có một số nhược điểm. Giá bán của phiên bản tiêu chuẩn thường cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, khiến một số khách hàng phải cân nhắc. Thiết kế nội thất dù rộng rãi nhưng đôi khi bị đánh giá là hơi đơn giản, chưa thực sự đột phá so với các mẫu xe Hàn Quốc. CR-V phù hợp với những ai ưu tiên sự đáng tin cậy, an toàn, không gian rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho gia đình.

Honda CR-V có giá niêm yết từ 1,029-1,250 tỉ đồng. Trong tháng 6/2025, Honda CR-V phiên bản L và G – mẫu SUV đô thị tầm trung – hiện được tặng 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 56,9 đến 62,9 triệu đồng. Trong khi đó, bản CR-V e:HEV RS nhận ưu đãi 01 năm bảo hiểm chính hãng và gói vay lãi suất cố định 3,9% trong 12 tháng đầu, áp dụng cho các xe sản xuất năm 2024.

Hyundai Tucson: Sự đột phá trong thiết kế và công nghệ

Hyundai Tucson đã có một cú lột xác ngoạn mục trong những năm gần đây, trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C được ưa chuộng nhờ thiết kế táo bạo, hiện đại và trang bị công nghệ vượt trội. Tucson là minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu xe Hàn Quốc.

Điểm nhấn lớn nhất của Hyundai Tucson chính là ngôn ngữ thiết kế "Parametric Dynamics" đầy ấn tượng. Lưới tản nhiệt dạng tham số tích hợp đèn định vị ban ngày ẩn, thân xe với những đường gân dập nổi sắc nét, và cụm đèn hậu hình dạng độc đáo tạo nên một tổng thể vô cùng cá tính và phá cách.

Nội thất của Tucson cũng không kém phần hiện đại và sang trọng. Khoang lái được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, với màn hình giải trí trung tâm lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và các nút bấm cảm ứng, mang lại trải nghiệm công nghệ cao. Ghế ngồi bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và hệ thống âm thanh chất lượng là những điểm cộng lớn về tiện nghi.

Về khả năng vận hành, Hyundai Tucson cung cấp nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm động cơ xăng 2.0L, động cơ xăng 1.6L T-GDi Turbo và động cơ dầu 2.0L. Sự đa dạng này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu về hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu.

Mặc dù sở hữu nhiều công nghệ và tiện nghi, một số ý kiến cho rằng thiết kế quá táo bạo của Tucson có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Ngoài ra, việc thiếu tùy chọn dẫn động 4 bánh (4WD) ở một số phiên bản có thể là một hạn chế đối với những khách hàng có nhu cầu off-road nhẹ hoặc di chuyển trên địa hình khó.

Tuy vậy, Hyundai Tucson vẫn được xem là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng trẻ tuổi, năng động, yêu thích sự phá cách trong thiết kế, mong muốn trải nghiệm những công nghệ hiện đại và tiện nghi cao cấp.

Tại Việt Nam, Tucson 2025 được lắp ráp trong nước bởi Hyundai Thành Công, mang lại lợi thế về giá so với các mẫu xe nhập khẩu. Giá niêm yết dao động từ 769 triệu đồng (bản 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn) đến 989 triệu đồng (bản 2.0 Dầu Đặc Biệt), bản cao cấp 1.6 Turbo HTRAC có giá 979 triệu đồng.

Mazda CX-5: Sự kết hợp hài hòa giữa sang trọng và trải nghiệm lái

Mazda CX-5 từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV 5 chỗ hàng đầu tại Việt Nam, được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tinh tế, nội thất sang trọng, và trải nghiệm lái thể thao đặc trưng của Mazda.

Thiết kế KODO – Linh hồn của chuyển động vẫn là nền tảng cho vẻ ngoài của Mazda CX-5. Mẫu xe này mang vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và không lỗi thời theo thời gian. Đường nét mềm mại, lưới tản nhiệt lớn với viền chrome sang trọng và cụm đèn pha LED sắc nét tạo nên một tổng thể hài hòa và cuốn hút.

Nội thất của Mazda CX-5 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và cao cấp. Vật liệu nội thất chất lượng tốt, ghế ngồi bọc da êm ái, màn hình trung tâm được bố trí hợp lý và các nút điều khiển được đặt ở vị trí thuận tiện, mang lại trải nghiệm lái thân thiện và thoải mái.

Đặc biệt, Mazda CX-5 được trang bị nhiều công nghệ an toàn i-Activsense, bao gồm các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh thông minh, v.v., góp phần tăng cường sự an toàn cho người lái và hành khách.

Về khả năng vận hành, Mazda CX-5 mang đến trải nghiệm lái đầy cảm xúc và linh hoạt. Động cơ SkyActiv-G 2.0L và 2.5L cung cấp sức mạnh đủ dùng, kết hợp với hệ thống G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp tối ưu hóa khả năng kiểm soát xe, mang lại cảm giác lái chắc chắn và ổn định.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng động cơ 2.5L của CX-5 dù mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ sử dụng động cơ turbo, và mức tiêu hao nhiên liệu có thể cao hơn một chút. Một nhược điểm khác là thiết kế của CX-5 chưa có nhiều thay đổi lớn trong những năm gần đây, có thể khiến một số khách hàng tìm kiếm sự mới mẻ cảm thấy ít hứng thú hơn.

Mazda CX-5 là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự sang trọng, tinh tế, đề cao trải nghiệm lái linh hoạt và thể thao, cùng với mức giá hợp lý và các tính năng tiện nghi đầy đủ.

Mazda CX5 2025 được giới thiệu tại Việt Nam với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium. Giá niêm yết lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu.