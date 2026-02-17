3 mẫu iPhone đang "rớt giá" không phanh dịp Tết này

Đứng đầu danh sách đáng mua nhất hiện nay là iPhone 15, chiếc điện thoại vừa chính thức xuyên thủng mốc giá 15 triệu đồng để về mức 14,79 triệu đồng. Đây được xem là mức giá "không tưởng" cho một thiết bị sở hữu thiết kế Dynamic Island thời thượng, cổng sạc USB-C tiện lợi và camera 48MP hỗ trợ zoom 2x sắc nét. Xét về trải nghiệm thực tế, iPhone 15 mang lại cảm giác sử dụng không quá khác biệt so với iPhone 16 hay thậm chí là iPhone 17, nhưng lại giúp người dùng tiết kiệm được từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Với ngoại hình hiện đại và cấu hình mạnh mẽ, đây là lựa chọn cân bằng nhất giữa hiệu năng và giá thành trong năm 2026.

Lùi lại một chút về phân khúc giá 12 triệu đồng, iPhone 14 đang có giá khoảng 12,09 triệu đồng và vẫn chứng tỏ sức hút riêng nhờ sự ổn định đáng kinh ngạc. Dù sử dụng chip A15 Bionic, nhưng với 5 lõi xử lý đồ họa, mẫu máy này thậm chí còn được đánh giá cao hơn về khả năng chơi game so với chiếc iPhone 16e (vốn chỉ có 4 lõi đồ họa) vừa ra mắt. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn như Phát hiện va chạm (Crash Detection) hay gọi SOS khẩn cấp qua vệ tinh vẫn là những điểm cộng lớn, biến iPhone 14 thành một thiết bị an toàn và tin cậy để sử dụng lâu dài.

Cuối cùng, trùm cuối trong phân khúc giá rẻ gọi tên iPhone 13 với mức giá chỉ còn khoảng 10,99 triệu đồng sau nhiều đợt giảm giá liên tiếp. Dù đã ra mắt vài năm, thiết kế camera chéo đặc trưng và phần tai thỏ thu gọn (notch) vẫn giúp iPhone 13 giữ được vẻ ngoài không lỗi thời, thoạt nhìn rất khó phân biệt với iPhone 14. Về mặt hiệu năng, con chip A15 Bionic trên dòng máy này vẫn dư sức xử lý các tác vụ hàng ngày và quay video điện ảnh (Cinematic Mode) xóa phông chuyên nghiệp. Nếu bạn cần một chiếc iPhone "nhập môn" với chi phí thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà của hệ sinh thái Apple trong năm 2026, iPhone 13 vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất.