3 lý do khiến "tuyệt sắc giai nhân" nhà nghèo 1 bước vào làm dâu hào môn, được mẹ chồng cung phụng như tiên

Những khán giả thích “ăn dưa hóng thị” chắc đều biết, “nữ thần sắc đẹp” Quách Bích Đình sở dĩ kết hôn với Hướng Tả, trở thành dâu hào môn có một phần rất lớn là do được mẹ chồng “đẩy thuyền” nhiệt tình. Vậy lý do gì khiến bà trùm Trần Lam “chấm ngắm” một nữ diễn viên không hề môn đăng hộ đối, quyết rước về làm dâu nhà họ Hướng bằng được? Mới đây, mẹ chồng Quách Bích Đình đã hé lộ điều này trên sóng livestream.

Theo bà Trần Lam, khi chọn con dâu, bà không quan tâm đến vấn đề gia thế, mà quan trọng nhất là sự phù hợp về quan điểm sống. Bà Trần Lam cho biết Quách Bích Đình rất giống với mình thời trẻ, lại có 3 yếu tố “vàng”, khiến bà gật đầu cái rụp, đó là lương thiện, hiếu thảo và rất tự lập.

Bà Trần Lam cho rằng Quách Bích Đình rất giống với mình hồi trẻ.

“Bà trùm” showbiz kể lại, năm 2016, khi tham gia tuần lễ thời trang Paris, Hướng Tả tình cờ gặp gỡ với Quách Bích Đình và còn kịp thời trợ giúp cho nữ diễn viên khỏi bị ngã sau một cú hẫng chân. Lúc đó, cậu ấm nhà họ Hướng đã tranh thủ cơ hội muốn xin cách liên lạc của Quách Bích Đình nhưng bị từ chối.

Lúc sau, Hướng Tá và Quách Bích Đình cùng tham gia show Thời Gian Đẹp Nhất và nên duyên nhờ mẹ nhà trai vun vén nhiệt tình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà Trần Lam đã biết Quách Bích Đình chính là nàng dâu lý tưởng của nhà họ Hướng và luôn đối đãi với cô như con gái ruột. Chuyện môn đăng hộ đối với bà không hề quan trọng, bởi lẽ, bà Trần Lam cho rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì dù gia thế khác biệt cũng sẽ đến được với nhau.

Phải nói rằng Hướng Tả - Quách Bích Đình đến được với nhau có một phần rất lớn công lao của bà Trần Lam.

Đồng thời, bà Trần Lam cũng tiết lộ gia cảnh nhà Quách Bích Đình không được tốt cho lắm. Bố người đẹp mang 2 dòng máu Mỹ - Trung, là ông chủ 1 cửa hàng ăn sáng có bề dày 30 năm, mẹ làm nội trợ. Để nuôi lớn nữ diễn viên Tiểu Thời Đại và 2 em gái, bố cô mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm, chuẩn bị nấu nướng từ 2 giờ sáng để chèo chống gia đình.

Trong những năm gần đây, sức khỏe của bố Quách Bích Đình ngày càng đi xuống, cô dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, đồng thời tạo điều kiện để có thể đưa bố đi đó đi đây, mở rộng tầm mắt. Thậm chí sau khi kết hôn, “nữ thần sắc đẹp” xứ Đài cũng lựa chọn sinh sống ở quê nhà để tiện chăm lo cho đấng sinh thành.

Được biết, tất cả số tiền mà Quách Bích Đình kiếm được đều dùng để trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, chưa đóng góp được gì cho gia đình nhỏ của cô và Hướng Tả. Tuy nhiên, mẹ chồng không hề mếch lòng, mà ngược lại vô cùng khâm phục, khen ngợi nàng dâu hết lời.

Thậm chí, nhà họ Hướng còn tặng Quách Bích Đình một căn hộ hạng sang ở quê nhà Đài Bắc (Trung Quốc) có giá trị lên tới 548 tỷ đồng. Không chỉ vậy, bà Trần Lam còn đầu tư 32 triệu TWD (27,7 tỷ đồng), mua một khối đất rộng 106 mét vuông ở ngay sát nhà mẹ đẻ Quách Bích Đình, xây dựng công viên giải trí nhi đồng, để ông thông gia có thể chơi đùa với cháu ở đó.

Đây cũng là lý do dù ông xã Hướng Tả dính nhiều lùm xùm khó đỡ như ngoại tình, phá của, thích… giả gái nhưng netizen cũng thấy an ủi phần nào khi Quách Bích Đình có được bố mẹ chồng như mơ, luôn yêu thương, ủng hộ cô hết mực.

Toàn bộ thu nhập của Quách Bích Đình đều được dùng cho nhà mẹ đẻ. Thế nhưng mẹ chồng không hề mếch lòng.