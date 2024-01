3 lợi ích mới nhất trên VNeID mà tất cả mọi người cần biết

Các lợi ích khi cập nhật phiên bản mới nhất của VNeID

Tại phiên bản VNeID 2.1.2 mới nhất, đã cập nhật tính năng hủy liên kết trên thiết bị cũ khi đăng nhập trên thiết bị mới. Theo đó, người dùng cũng có thể chủ động hủy liên kết tài khoản VNeID trên điện thoại, máy tính cũ (đã từng đăng nhập tài khoản) để tránh bị rò rỉ dữ liệu.

Để thực hiện, mọi người cần mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chuyển sang mục Cá nhân - Quản lý thiết bị, chọn các thiết bị cũ, bị hư hại hoặc bị mất, sau đó nhấn Hủy liên kết.

Về tính năng mới cập nhật, VNeID cập nhật, bổ sung các tình huống gửi thông báo trên ứng dụng. Hiện tại, khi tích hợp thành công giấy tờ vào VNeID, mọi người sẽ nhận được thông báo hoàn tất thủ tục thay vì phải chủ động kiểm tra mỗi ngày.

Cùng với đó, tính năng sổ sức khỏe điện tử trong VNeID 2.1.2 cũng được cập nhật, bổ sung trường thông tin hiển thị, giúp mọi người quản lý quá trình khám chữa bệnh tốt hơn. Người dùng có thể kiểm tra bằng cách mở VNeID, chọn mục Hồ sơ sức khỏe - Sổ sức khỏe điện tử, nhập mật mã thiết lập lúc ban đầu.

Những chức năng nổi bật mới nhất trên ứng dụng VNeID

Tích hợp giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bảng giấy: Toàn bộ các hệ thống của cư dân đã được triển khai và đã được kết nối trên ứng dụng. Những giấy tờ có trên app này đó là: Căn cước công dân, thẻ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe,…

Đăng ký thường trú, tạm trú và tạm vắng: nhờ sự hỗ trợ đắc lực của app VNeID thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà. Toàn bộ mọi thao tác đều nhanh chóng và cực kỳ dễ dàng.

Thực hiện các giao dịch trực tuyến: Việc giao dịch thông qua một nền tảng của Bộ Công an sẽ đem về cho bạn hàng loạt các lợi ích hay ho. Đương nhiên là các giao dịch là đều an toàn 100% và không hề có lừa đảo. Vì thế, thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật tối đa nên rất nhiều người yên tâm sử dụng.

Tố giác tội phạm: Ứng dụng sở hữu đầy đủ các hướng dẫn chi tiết cho người mới và bảo đảm tính tuyệt mật 100% dành cho người tố giác.

Bảo mật thông tin người dùng: Tính năng bảo mật thông tin trên app VNeID là cực kỳ quan trọng do đây là một ứng dụng của Bộ Công an tại Việt Nam. Do đó, tỉ lệ mà thông tin của người dùng bị đánh cắp là hầu như bằng 0.