Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thật tốt thì việc quản lý tài chính và các mối quan hệ cũng là yếu tố quan trọng để giữ cho tâm thế luôn thảnh thơi, hạnh phúc.

Dưới đây là những nguyên tắc "vàng" giúp bạn bảo vệ túi tiền và sự bình an của mình:

3 loại người tuyệt đối không cho vay

Người không có uy tín (hay thất hứa)

Với người đã có "tiền án" mượn đồ không trả hoặc hứa lèo, việc bạn cho vay chỉ là sự khởi đầu của những chuỗi ngày đi đòi nợ trong mệt mỏi. Đừng để lòng tốt bị lợi dụng bởi những người xem nhẹ danh dự cá nhân.

Cho ai vay sẽ quyết định việc bạn có đòi được tiền hay không. (Ảnh minh họa)

Người lười lao động nhưng thích hưởng thụ

Những người không chịu làm việc chân chính mà chỉ muốn dùng tiền người khác để chơi bời, cờ bạc hay mua sắm xa xỉ sẽ không bao giờ có khả năng chi trả. Cho vay trong trường hợp này không phải là giúp đỡ, mà là tiếp tay cho thói hư tật xấu.

Người lâu ngày không liên lạc, đột ngột xuất hiện để mượn tiền

Nếu một người từ lâu đã mất hút bỗng dưng hỏi thăm chỉ để vay tiền, khả năng cao họ đã hỏi vay khắp nơi và bạn là "mối" cuối cùng. Sau khi nhận được tiền, rất có thể họ sẽ lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

3 loại việc tuyệt đối không rút ví

Đầu tư vào thứ mình không hiểu rõ

Đừng bao giờ xuống tiền chỉ vì nghe theo lời "đồn thổi" hay thấy người khác giàu lên nhanh chóng từ chứng khoán, tiền ảo hay bất động sản mà bản thân chưa có kiến thức. Sự thiếu hiểu biết chính là con đường ngắn nhất dẫn đến trắng tay.

Đầu tư sai chỗ có thể khiến bạn rơi vào cảnh trắng tay. (Ảnh minh họa)

Chi tiền để thể hiện đẳng cấp (Sĩ diện hão)

Rút ví mua những món đồ hiệu, xe sang hay bao đãi tiệc tùng chỉ để nhận lại những lời khen sáo rỗng trong khi tài chính không cho phép là sai lầm lớn. Tiền nên dùng để phục vụ chất lượng cuộc sống thực tế, không phải để nuôi dưỡng cái tôi.

Hùn hạp làm ăn vì nể nang (Thiếu sự minh bạch)

Tuyệt đối không góp vốn kinh doanh chỉ vì đó là người thân hay bạn tốt nếu không có kế hoạch kinh doanh cụ thể và hợp đồng pháp lý rõ ràng. Sự nhập nhằng giữa tình cảm và tiền bạc thường kết thúc bằng việc "mất cả chì lẫn chài".



Gia Linh (Tổng hợp)