3 loại cây nên có trong nhà dịp Tết Bính Ngọ: Phong thủy cực tốt, hút tài lộc

Cây xanh và hoa tươi mang nguồn sinh khí dồi dào, giúp kích hoạt tài lộc, cân bằng năng lượng và cải thiện tinh thần.

Dưới đây là 3 loại cây, hoa vừa mang ý nghĩa hút tiền tài , vừa làm sạch không khí có lợi cho sức khỏe , rất được ưa chuộng mỗi dịp Tết đến xuân về.

Cây kim tiền : Biểu tượng giàu sang, thanh lọc không khí

Kim tiền là loại cây phong thủy quen thuộc trong nhiều gia đình Việt dịp đầu năm. Thân cây mập, lá xanh bóng, mọc hướng lên trên tượng trưng cho sự phát triển bền vững, tiền tài sinh sôi. Theo quan niệm phong thủy, trưng kim tiền trong phòng khách hoặc gần cửa ra vào giúp thu hút tài lộc, công việc và kinh doanh thuận lợi.

Cây kim tiền

Về mặt sức khỏe, kim tiền có khả năng hấp thụ một số chất độc trong không khí, góp phần làm không gian sống trong lành hơn. Cây xanh còn giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu – điều rất cần thiết trong những ngày Tết bận rộn, nhiều tiệc tùng.

Cây quất : Sung túc, đủ đầy, mang năng lượng tích cực

Nhắc đến Tết cổ truyền không thể thiếu cây quất. Hình ảnh cây quất sai trĩu quả, xanh – vàng hài hòa tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, gia đình sum vầy, con cháu đề huề. Trong phong thủy, quả quất đại diện cho tài lộc và thành quả lao động, còn màu vàng cam được xem là màu của may mắn, thịnh vượng.

Quất.

Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, quất còn có lợi cho sức khỏe nhờ mùi hương tự nhiên từ lá và quả giúp tạo cảm giác dễ chịu, giảm căng thẳng. Trong y học dân gian, quả quất thường được dùng để hấp mật ong, làm mứt, siro hỗ trợ giảm ho, đau họng – rất phù hợp với tiết trời lạnh đầu xuân.

Hoa đào : Kích hoạt vượng khí, tốt cho tinh thần và giấc ngủ

Hoa đào là biểu tượng không thể thiếu của Tết miền Bắc, tượng trưng cho may mắn, sinh sôi và khởi đầu mới. Theo phong thủy, hoa đào có tác dụng xua đuổi khí xấu, kích hoạt vượng khí, mang lại bình an và thuận hòa cho gia đình. Cành đào nở đúng dịp đầu năm được tin là sẽ đem đến vận may về tiền tài và các mối quan hệ.

Hoa đào.

Xét về sức khỏe, màu hồng phấn của hoa đào có tác dụng tích cực lên tâm lý, giúp tinh thần thư giãn, giảm stress, cải thiện tâm trạng. Không gian có hoa đào tạo cảm giác ấm áp, tươi mới, hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn và giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại cân bằng sau một năm nhiều áp lực.

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, khi trưng cây và hoa ngày Tết, gia chủ nên chọn cây khỏe mạnh, nụ hoa tươi, dáng cân đối; tránh cây héo, rụng lá hoặc hoa tàn sớm vì dễ mang ý nghĩa suy khí. Việc chăm sóc cây trong suốt dịp Tết cũng là cách duy trì sinh khí, giúp năng lượng tích cực lan tỏa khắp ngôi nhà.

*Thông tin phong thủy trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.