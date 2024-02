Argentina và Tây Ban Nha đều là những tên tuổi đình đám từng vô địch World Cup ở môn bóng đá thông thường. Nhưng tại đấu trường bóng đá bãi biển, cả 2 đều chưa để lại nhiều dấu ấn đậm nét.



Và World Cup bóng đá bãi biển 2024 đã chứng kiến Argentina cùng Tây Ban Nha bị loại ngay sau vòng bảng bởi Iran và Tahiti.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Iran được đầu tư mạnh trong những năm gần đây. Họ giành HCĐ World Cup 2017 và vô địch châu Á ở 3 trong 5 lần tham dự gần nhất.

Tại vòng bảng World Cup bóng đá bãi biển 2024, tuyển Iran đứng đầu bảng B với thành tích toàn thắng. Đại diện Tây Á lần lượt vượt qua Tây Ban Nha trong loạt đá luân lưu (hòa 6-6 trong thời gian thi đấu chính thức), thắng Argentina 6-3 và thắng Tahiti 5-3.

Đội tuyển Iran (áo đỏ) thể hiện sức mạnh trong trận đấu với Argentina.

Sở hữu hàng công mạnh nhất giải tính đến hết vòng bảng (ghi tổng cộng 17 bàn), đội tuyển Iran đang được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Tahiti ở môn bóng đá thông thường từng lập "kỷ lục buồn" nhận 24 bàn thua sau 3 trận vòng bảng Confederations Cup 2013. Nhưng đội tuyển bóng đá bãi biển Tahiti là một thế lực tầm cỡ thế giới. Các cầu thủ đến từ châu Đại Dương đã 6 lần dự World Cup và 2 lần giành ngôi á quân.

Tuy để thua Iran, tuyển Tahiti vẫn có tấm vé đi tiếp nhờ đánh bại cả Argentina và Tây Ban Nha sau những màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Đội tuyển Tahiti (áo trắng) khiến Tây Ban Nha phải về nước sớm.

Ở bảng A, chủ nhà UAE cùng với tuyển Italia giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua Ai Cập và Mỹ. Bảng C chứng kiến Belarus và Nhật Bản giành vé lọt vào tứ kết. Còn ở bảng D, 2 đội tuyển giàu thành tích là Brazil và Bồ Đào Nha đều thể hiện được sức mạnh.

4 cặp đấu tứ kết của World Cup bóng đá bãi biển 2024 lần lượt là Brazil vs Nhật Bản, Iran vs UAE, Belarus vs Bồ Đào Nha, Italia vs Tahiti (tất cả cùng diễn ra ngày 22/2). Trong lịch sử giải đấu chưa có đội bóng châu Á nào đăng quang. Liệu Iran, UAE hoặc Nhật Bản có làm nên lịch sử?