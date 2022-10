3 lầm tưởng về CCCD gắn chip khiến nhiều người mất thời gian khi đăng ký, đổi thẻ

Phải về nơi thường trú để làm CCCD gắn chip

Từ 1/7/2021, Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia về dân cư đã chính thức hoạt động và thu thập đầy đủ thông tin của công dân. Theo đó, 4 cơ quan sẽ có thẩm quyền cấp CCCD được quy định tại Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014.

Cụ thể, mọi người có thể làm CCCD gắn chip tại cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD của Công an cấp tỉnh, cơ quan quản lý CCCD của Công an cấp huyện và cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền tổ chức cấp thẻ Căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Như vậy hiện nay, mọi người không nhất thiết phải mất thời gian về nơi thường trú để làm CCCD gắn chip mà có thể thực hiện ngay tại nơi mình sinh sống, nơi tạm trú một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Ngoài ra, với sự cải tiến về công nghệ công tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính, mọi người còn có thể đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phải có Sổ hộ khẩu mới làm được CCCD gắn chip

Hiện nay, kể cả không có Sổ hộ khẩu, mọi người vẫn được làm CCCD gắn chip bình thường. Cụ thể, theo Điều 22 Luật Căn cước công dân 2014, khi tiến hành cấp CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu thông tin đầy đủ, trùng khớp và chính xác thì thì sử dụng luôn thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp thẻ.

Trường hợp công dân chưa có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc thông tin đã có sự điều chỉnh thì công dân phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh nhân thân như Giấy khai sinh, Sổ tạm trú, Hộ chiếu… nhưng không bắt buộc phải là Sổ hộ khẩu.

Phải điền tờ khai trực tiếp tại cơ quan Công an

Hiện nay, mọi người có thể điền trước tờ khai, đăng ký lịch làm CCCD gắn chip qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Khi đặt trước lịch làm CCCD qua Cổng dịch vụ công, bạn sẽ được chủ động về thời gian đến làm thẻ. Đồng thời, vì đã điền trước thông tin cá nhân trên tờ khai trực tuyến nên người dân có thể cắt giảm được thủ tục khai thông tin khi đến cơ quan Công an.