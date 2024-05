3 kiểu người được "thần may mắn" ưu ái, làm gì cũng suôn sẻ, luôn vững tâm thì tiền đồ sẽ mãi xán lạn

Nhà tâm lý học Murphy từng nói: "Mỗi chúng ta đều là nhà tiên tri của số phận mình".



Thật sự đúng như vậy, những hành động và suy nghĩ trong cuộc sống hàng ngày, đều sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời và vận may mà chúng ta gặp phải.

Chúng ta thường ngưỡng mộ những người luôn được may mắn ưu ái. Nhưng nếu đi sâu vào tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra, không phải họ chọn lựa may mắn, mà chính may mắn đã chọn lựa họ.

1. May mắn ưu ái người có sự chuẩn bị

Nhà văn đoạt giải Nobel Văn học người Pháp, Romain Rolland từng nói: "Nếu có người bỏ lỡ cơ hội, phần lớn không phải là cơ hội không đến. Mà là vì người đó đang chờ đợi lại không nhìn thấy cơ hội đang đến, và khi cơ hội đến, họ không duỗi tay ra để nắm lấy".

Người yếu đợi cơ hội, người mạnh tạo cơ hội.

Ai cũng có thể có may mắn, điều kiện là bạn phải không ngừng nỗ lực tạo ra may mắn, chuẩn bị cho mình. Vì may mắn luôn ưu ái những người đã sẵn sàng.

Không có may mắn nào xuất hiện mà không báo trước, tất cả vận may đều dành cho những người không ngừng cày cấy, luôn có sự chuẩn bị.

Chỉ khi nắm bắt được mỗi khoảnh khắc quan trọng, may mắn mới xuất hiện rạng ngời trên con đường đời.

Khi may mắn gõ cửa, hãy chuẩn bị để nắm lấy cơ hội đó. Chỉ như vậy, bạn mới có thể kiểm soát được nó và làm nền tảng cho thành công sau này.

2. May mắn thiên vị người kiên trì không ngừng nghỉ

May mắn thường đến với những ai kiên định và kiên trì, không chịu bỏ cuộc.

Thành công không phải là một bước nhảy vọt, nó yêu cầu sự nỗ lực lâu dài và kiên nhẫn từ chúng ta. Chỉ có những người không dễ dàng từ bỏ, có sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ mới có thể đặt chân lên bờ của thành công.

"Bỏ cuộc giữa chừng, thì gỗ mục không gãy; miệt mài không nghỉ, thì đá vàng cũng mòn".

Chỉ khi kiên trì theo đuổi mục tiêu, không từ bỏ nỗ lực, chúng ta mới có thể vượt qua mọi khó khăn và nhận được sự ưu ái của may mắn.

Chỉ cần kiên trì, cả thanh sắt cũng có thể mài thành kim. Giống như một cái rìu nhỏ, mặc dù nhỏ bé, nhưng sau nhiều lần chặt chém, cuối cùng cũng có thể đốn ngã một cây sồi cứng rắn nhất.

3. May mắn quan tâm đến người có tâm thái tích cực

Triết gia người Hy Lạp Democritos từng nói: "Khi thất vọng với cuộc sống, quá quan tâm đến bản thân mình, tôi cũng sẽ buồn chán, cũng sẽ âm thầm oán trách Thượng đế một chút. Nhưng mỗi khi nghĩ về những gì mình đã có, tôi liền sửa đổi tâm trạng mình, không còn oán trách nữa, vui vẻ sống tiếp. Không chỉ thế, tôi còn thích coi niềm vui như một loại bệnh dịch. Mỗi ngày tôi lan truyền nó cho xã hội và mọi người xung quanh, không nên cố chấp đạt được mọi loại hạnh phúc, chỉ nên theo đuổi hạnh phúc cao thượng".

Những người sở hữu tâm thái tích cực hơn có khả năng nhìn thấy cái đẹp và hy vọng trong cuộc sống, cũng dễ dàng hút may mắn hơn.

Nụ cười là ánh nắng tốt nhất, nó có thể xóa đi mùa đông lạnh lẽo và mây đen xám xịt trên khuôn mặt mọi người. Tinh thần lạc quan có thể xua tan bóng tối trong lòng chúng ta, để chúng ta thấy được ánh mặt trời và hy vọng trong cuộc sống.

May mắn ưu ái những người có tâm trạng tích cực, đó không chỉ là thái độ sống mà còn là trí tuệ sống.

Cổ nhân có câu: "Mệnh do mình định, phúc tự ta cầu".

Mọi việc trong cuộc sống đều không phải tự nhiên mà có, nguyên nhân chính là từ hành động hàng ngày của chúng ta.

Dù là phúc hay họa, đều không tự nhiên mà đến với ai đó. May mắn tốt chỉ thiên về những người đã chuẩn bị, kiên trì không ngừng và có tâm thái tích cực.

Chúng ta nên trân trọng mỗi cơ hội, không ngừng nâng cao năng lực và phẩm chất của mình. Bản thân thay đổi, may mắn tự nhiên sẽ đến.