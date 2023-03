Ra biển chơi, sóng đánh 1 học sinh tử vong, 2 học sinh mất tích

Tối 25/3, lãnh đạo xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh lớp 7 mất tích khi đang tắm biển.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường tìm kiếm 2 học sinh còn lại đang mất tích.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25/3, nhóm học sinh lớp 7 (trú ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh) rủ nhau xuống biển xã Thạch Hải để chơi và tắm. Trong lúc tắm biển, có 3 em không may bị sóng đánh trôi ra xa và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Thạch Hải và chính quyền xã Thạch Hải đã huy động lực lượng phối hợp với người dân đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng bàn kế hoạch triển khai việc tìm kiếm.

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một em, 2 em còn lại đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Hiện các lực lượng Công an gồm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Thạch Hải và chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân.