3 hoa hậu đối đầu Mỹ Tâm, Mai Tài Phến

Sau cao điểm phim Tết Bính Ngọ, thị trường điện ảnh Việt nhanh chóng bước vào nhịp cạnh tranh mới với loạt dự án công bố hình ảnh đầu tiên và ấn định lịch ra rạp trong tháng 3-4.

Nối tiếp cuộc đua nghìn tỷ là sự xuất hiện dày đặc của các hoa hậu, á hậu như Tiểu Vy, Thiên Ân, Đoàn Thiên Ân ở vị trí nữ chính. Tình thế đặt họ vào thế đối đầu trực diện với Mỹ Tâm và Mai Tài Phến (dự án Tài đang được quan tâm, ra rạp dịp 8/3).

Ba hoa hậu gia nhập đường đua

Phát hành từ 3/4, Hẹn em ngày nhật thực do đạo diễn Lê Thiện Viễn thực hiện, lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 1980-1990, gắn với hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 24/10/1995. Yếu tố thiên văn được lồng ghép như điểm nút định mệnh trong câu chuyện tình giữa hai con người đến từ những thế giới khác biệt.

Phim đánh dấu lần thứ hai Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng, sau thành công thương mại của Nụ hôn bạc tỷ. Năm 2025, vai Thúy Vân giúp cô thoát khỏi hình ảnh thuần túy của một hoa hậu để bước đầu được ghi nhận như gương mặt điện ảnh tiềm năng.

Trong hình ảnh first look, Thiên Ân xuất hiện với vẻ dịu dàng, sánh đôi cùng diễn viên Khương Lê (vừa nhảy vào cuộc đua nghìn tỷ mùa Tết với Báu vật trời cho ). Không gian phim mang sắc thái hoài niệm, lãng mạn và có phần u uẩn. So với dự án trước, nhân vật mới đòi hỏi sự tiết chế và chiều sâu nội tâm nhiều hơn.

Hoa hậu Tiểu Vy, Thiên Ân tiếp tục đóng nữ chính sau dự án trăm tỷ, trong khi Huỳnh Minh Kiên có vai diễn đầu tay.

Sự trở lại này vì thế được xem như phép thử thứ hai. Sau một phim đạt doanh thu trăm tỷ, khán giả sẽ chờ đợi xem Thiên Ân có thực sự bền bỉ với điện ảnh hay không.

Sau Thiên Ân, khán giả đổ dồn sự chú ý vào màn thể hiện của Á hậu Huỳnh Minh Kiên. Ra rạp từ 20/3, Bus: Chuyến xe một chiều do đạo diễn Luk Vân thực hiện, theo đuổi chất liệu tâm linh, u tối. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Huỳnh Minh Kiên trong vai trò nữ chính.

“Tôi phải học cách lắng nghe bản thân, quan sát và dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật. Có những phân cảnh đòi hỏi tôi phải đào sâu cảm xúc, vượt qua giới hạn an toàn của chính mình. Nhờ vậy, tôi cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của nhân vật”, Minh Kiên nói.

Khác với sắc thái lãng mạn của Hẹn em ngày nhật thực , bộ phim mang gam màu ma mị, khai thác yếu tố tâm lý và những khoảng tối trong nội tâm nhân vật. Poster đầu tiên tạo cảm giác bí ẩn, gợi mở về hành trình một chuyến xe định mệnh.

Minh Kiên tham gia cùng các diễn viên Vân Trang, Vĩnh Đam, Phí Phương Anh. Việc một á hậu lần đầu chạm ngõ điện ảnh đã được giao vai trung tâm cho thấy nhà sản xuất đặt cược không nhỏ vào sức hút gương mặt mới.

Bên cạnh Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Minh Kiên, màn ảnh rộng chào đón sự trở lại của Hoa hậu Trần Tiểu Vy với dự án Ốc mượn hồn do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, hứa hẹn góp phần tạo nên bức tranh điện ảnh đa sắc và nhiều bất ngờ.

Trong phim, Tiểu Vy có màn kết hợp cùng đàn anh Quốc Trường và dàn diễn viên trẻ như Anh Phạm, Yến Đan… Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết đây là nhân vật có chiều sâu tâm lý lớn nhất mà cô từng đảm nhận, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc về diễn xuất lẫn nội tâm. Ốc mượn hồn dự kiến khởi chiếu vào tháng 3.

So với hai dự án có Tiểu Vy và Thiên Ân đóng chính Tiểu Vy có lợi thế từng tham gia điện ảnh trước đó. Tuy nhiên, cô cũng đối diện yêu cầu phải tạo bước tiến rõ rệt, đặc biệt khi nhân vật lần này được giới thiệu có chiều sâu tâm lý lớn hơn các vai trước.

Cuộc đấu nóng từng ngày

Song song với sự đổ bộ của dàn hoa - á hậu, phòng vé sau Tết còn ghi nhận sự trở lại của Mỹ Tâm sau 7 năm kể từ Chị trợ lý của anh . Tài khởi chiếu từ 8/3 (18 tháng Giêng Âm lịch).

Theo chia sẻ của Mỹ Tâm, ban đầu kịch bản có thêm những nhà đầu tư khác và cô không có ý định tham gia với vai trò nhà sản xuất. Sau gần một năm cân nhắc, chỉnh sửa, Mai Tài Phến thuyết phục cô đồng hành. Nữ ca sĩ cho biết cô chỉ tham gia chỉnh sửa khoảng 10% kịch bản và tin tưởng Mai Tài Phến ở vai trò biên kịch - đạo diễn và cả diễn viên chính.

Phim được giới thiệu thuộc thể loại tâm lý, gia đình, tình cảm, không thuần miền Tây, cũng không nghiêng hẳn về hành động hay lãng mạn. Mỹ Tâm cho biết cô tham gia với tâm thế nhẹ nhàng, thậm chí không đặt nặng việc mình xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Vai trò lớn nhất của cô trong dự án này là nhà sản xuất.

Trong quá trình làm việc, cả hai thừa nhận từng có những tranh cãi lớn về chuyên môn. Cách giải quyết là ngồi lại, trao đổi và lấy ý kiến số đông ê-kíp. Sau những bất đồng trong công việc, họ vẫn giữ quan hệ bình thường.

Với Mai Tài Phến, Tài đánh dấu lần đầu anh đảm nhận đồng thời ba vai trò. Nam diễn viên cho biết sau khi hoàn thành cảnh quay của mình, anh phải lập tức trở lại monitor để theo dõi tổng thể và tính toán đường dây tiếp theo cho bộ phim. Anh nhìn nhận quá trình làm phim như một hành trình học hỏi liên tục về góc máy, cách kể chuyện và xử lý tình huống trên trường quay.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đấu với dàn hoa hậu.

Lợi thế lớn nhất của Tài hiện tại là khán giả chờ xem cặp tình nhân Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sẽ làm gì trên màn ảnh rộng. Ê-kíp cũng dùng câu chuyện Tâm - tài - tình, dụng ý chuyện tình cảm của cả hai để PR rộng rãi tác phẩm.

Đây là năm hiếm hoi thị trường điện ảnh sôi động sau Tết, với hàng loạt dự án dồn dập ra rạp. Sau hiệu ứng của cuộc đua nghìn tỷ, giai đoạn hậu Tết được nhận định là cuộc sàng lọc khắt khe hơn. Phòng vé không chỉ phản ánh sức hút cá nhân, mà là cuộc đấu giữa chất lượng tác phẩm.