Bài và ảnh: Quốc Hoàng
3 dự án định hình phố tài chính mới Thủ Thiêm: The Metropole sắp hoàn thiện, Tháp 88 tầng vẫn nằm trên giấy, Lotte định 'quay xe'
Bài và ảnh: Quốc Hoàng |
Cùng ở lõi Thủ Thiêm, ba dự án lớn rẽ sang ba hướng khác nhau. The Metropole Thủ Thiêm tăng tốc về đích với giá hàng chục tỷ đồng mỗi căn, Empire City chững lại ở tháp 88 tầng vì vướng nghĩa vụ tài chính đất đai, còn Lotte Eco Smart City liên tục đổi hướng nhưng vẫn chưa thể khởi động.
