3 đối tượng tấn công công an để "giải cứu" con bạc

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Vĩnh (28 tuổi), Phạm Đức Nam (32 tuổi) và Trần Ngọc Hùng (30 tuổi; cùng ngụ xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ" và "Cướp tài sản".

3 đối tượng tấn công công an bị khởi tố bị can

Trước đó, tối 22-4, tổ công tác Công an xã Bình Sa tổ chức triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa tại chòi nuôi vịt ở thôn Bình Trúc (xã Bình Sa) do Vĩnh và Nam làm chủ.

Lúc này, khoảng 30 con bạc bỏ chạy, công an tạm giữ được 3 người cùng tang vật tại hiện trường. Khi công an đang lập biên bản vụ việc, Vĩnh, Hùng, Nam bất ngờ đến hiện trường soi đèn pin, dùng ghế nhựa, gậy tre tấn công lực lượng công an giải vây cho các con bạc bị tạm giữ.

Ngoài ra, 3 đối tượng trên còn cướp tiền tang vật của vụ đánh bạc mà công an vừa thu giữ.

Vụ tấn công khiến 3 cán bộ công an an xã Bình Sa bị thương. Hiện tại, Vĩnh và Nam đang bị bắt tạm giam, Hùng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình mở rộng điều tra.